Plast nahradí mlieko. Vyrobili obal budúcnosti

Obal z mliečnej bielkoviny sa môže stať súčasťou jedál, neskončí tak v smetiach.

24. aug 2016 o 10:01 Milan Gigel

Bioplast vyrobia z mliečnej bielkoviny kaseín. (zdroj: American Chemical Society)

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak príde na balenie potravín, ochrana pred pôsobením kyslíka je pre ich trvanlivosť kľúčová. Vedcom sa podarilo nájsť nový prírodný materiál, ktorý môže v širokom rozsahu nahradiť dnes používané plastové fólie.

Základom je kazeín, čiže bielkovina, ktorú možno získať z prebytkov mlieka. Jeho spracovaním vzniká priehľadný materiál s vlastnosťami plastov, ktorý je 500-násobne účinnejšou bariérou proti kyslíku, akú dokážu poskytnúť materiály používané dnes.

Upravená bielkovina zostáva naďalej jedlá a záleží iba na spôsobe jej spracovania, do akej miery zostáva odolná voči vode. Fólie možno zmršťovať a tepelne zvárať, poslúžia na balenie suchých i mokrých potravín.

Materiál však podľa magazínu Digital Trends môže nadobúdať aj nezvyčajné podoby. Prvou je fólia, ktorá sa rozpustí v horúcej vode a stane sa súčasťou pokrmu. Instantné polievky, cestoviny, bujóny, kávy a čaje - tie všetky by mohli byť takýmto spôsobom balené na jednotlivé porcie v hlavnom obale z bežných materiálov. Ak poznáte tablety do umývačky v PVA vrecúškach, ktoré sa rozpúšťajú podobným spôsobom, tu to funguje rovnako. Výsledok je však jedlý.

Materiál môže mať aj podobu bielkovinového spreja, ktorým možno povlakovať niektoré suroviny, pri ktorých sa dnes pre rovnaký účel používa cukor. Príkladom sú cereálie, kde cukrová bariéra tvorí vrstvu, ktorá bráni predčasnému zmáčaniu.

Doposiaľ sa vývojári pri návrhu biomateriálov spoliehali hlavne na škroby. V potravinárstve by však bielkovinové materiály mohli zaznamenať úspech. Obaly by nekončili v smetiach a ak by sa na skládku odpadu predsa len dostali, vrátili by sa okamžite do kolobehu bez zachovania stopy.