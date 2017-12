Samoľúbosť a nízke sebavedomie. Čo o nás hovoria facebookové statusy?

Príspevky na sociálnych sieťach odrážajú osobnosť ľudí. Rôzne prejavy majú narcisti aj extroverti.

23. aug 2016 o 15:58 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Spoznať niečiu osobnosť, keď pred vami priamo stojí a rozpráva sa s vami, nie je pre väčšinu ľudí ťažké. Niekto sa vám až povýšenecky rád pochváli svojím novým autom či skvelou dovolenkou. Niekto vás len ticho počúva. A ďalší vám svojou otvorenosťou a vystupovaním spríjemní deň.

Cez sociálne siete sa osobnosť ľudí odhaľuje omnoho ťažšie, chýba nám osobná interakcia s človekom. Mimiku a gestá nedokážu nahradiť rôznorodé emoji – piktogramy, ktoré nám pomáhajú vyjadrovať na internete naše nálady a pocity.

Napriek tomu môžeme aj z prejavov a statusov na facebooku spoznať, s kým máme práve do činenia. Naznačuje to štúdia uverejnená v žurnále Personality and Individual Difference. Osobnosť nám prezradia statusy o láske, práve dokončenom tréningu, ale aj o tom, čo mal kto na večeru.

Osobnosť a statusy

Niekto sa na svojom profile venuje prevažne politike, niekto pridáva len statusy o tom, ako miluje svojho partnera a iný priateľ na facebooku sa vám radšej pochváli s tým, koľko kilometrov nabehal pri večernom behu. Každý z týchto príspevkov má podľa vedcov z Brunelovej univerzity v Londýne základ v rysoch a motívoch daných osobností.

Zistili to z dát od 555 užívateľov najväčšej sociálnej siete. Dobrovoľníci najskôr podstúpili test osobnosti, takzvaný „big five“, ktorý skúma päť rozmerov osobnosti: extroverziu, neurotizmus, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť, navyše u nich skúmali aj ich sebavedomie a narcisizmus.

Potom účastníci štúdie uviedli, ako často si dávajú na facebook status bez fotografie, videa alebo emoji o dvadsiatich témach, ktoré určili výskumníci. Niektoré sa týkali každodenného života – vtipných príhod, spoločenských akcií.

Ďalšie mali skôr intelektuálny charakter – názory na politiku, udalosti, vlastná umelecká tvorba. Niektoré témy sa týkali osobných úspechov, stravovania, cvičenia, rodiny, detí a vzťahu so súčasným romantickým partnerom. Spojením týchto dát získali vzorec, podľa ktorého sa správa na facebooku väčšina typov osobností.

Svojím priateľom leziete na nervy

Pre ľudí s nízkym sebavedomím je komunikácia tvárou v tvár často problematická. Môže sa preto zdať, že cez sociálne siete sa môžu viac otvoriť. Podľa novej štúdie práve takíto ľudia najčastejšie píšu statusy o svojich partneroch.