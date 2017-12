Slovenská robotická plachetnica sa pokúsi preplávať Atlantik

Rekord autonómneho plavidla môžu prekaziť ľadovce, búrky alebo zvedaví kapitáni.

23. aug 2016 o 11:29 TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) - Preplávať Atlantický oceán sa pokúsi prvá slovenská robotická plachetnica, ktorú zostrojil fyzik Andrej Osuský. Loď vyštartuje z amerického ostrova Newfoundland do konca augusta a bude smerovať do Írska.

Počas plavby bude vysielať informácie o svojej polohe a na celý priebeh dozerie porota. Ak by sa Osuskému pokus podaril, išlo by o prvé úspešné preplávanie Atlantiku autonómnym plavidlom.

Teoretický fyzik začal stavať robotické plavidlá počas svojho života na Kanárskych ostrovoch. "Najskôr som chcel postaviť motorovú loď, ale napokon som sa rozhodol pre plachetnicu, ktorá má väčšiu šancu preplávať oceán," povedal Osuský. Plavidlo začal vyrábať vo februári tohto roku.

Základom plachetnice je široký surf, na ktorom je pripojená hliníková konštrukcia. "Celý surf je podlepený plechom, aby sa nezlomil. Plachta je zas vyrobená z materiálu, z ktorého sa vyrábajú aj padáky či stany," vysvetlil Osuský.

Plachtu na plavidlo ušila jeho mama. Na plavidle je tiež umiestnená kamera, ktorá bude nahrávať 30-sekundový záznam každú hodinu. "Kamera má väčšiu spotrebu ako samotná loď," dodal Osuský. Celú loď ovláda kormidlo. Dôležité sú solárne panely, ktoré poháňajú všetku elektroniku.

"Cesta môže trvať mesiac až tri mesiace, no ak by išlo všetko dokonale, mohlo by sa to stihnúť aj za tri týždne," povedal Osuský. Problémom pri plavbe môžu byť búrky, ľadovce, korózia či iní moreplavci. "Jedna z najväčších nástrah na oceáne sú zvedaví kapitáni, ktorí podobné plavidlá už viackrát vylovili z vody a odniesli do najbližšieho prístavu," dodal Osuský.

Plachetnicu plánuje vypustiť na oceán do konca augusta. Na to, aby sa mu podarilo úspešne vytvoriť rekord, musí plavidlo preplávať určenú začiatočnú a cieľovú čiaru pri brehoch kontinentov. Plachetnicu, podľa Osuského odhadu, čaká asi 3000 kilometrov plavby.