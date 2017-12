Nemci chcú sledovať tváre ľudí na letiskách a železničných staniciach

Expertný systém má upozorniť na radikálov, teroristov a záujmové osoby.

23. aug 2016 o 10:03 Milan Gigel

BERLÍN, BRATISLAVA. Ambiciózny projekt elektronického dohľadu na letiskách a železničných staniciach chystajú v Nemecku. Kamerové systémy s biometrickou technológiou majú monitorovať pohyb ľudí, aby upozornili na tých, ktorým strážcovia poriadku a polícia venujú zvýšenú pozornosť.

Výstražný bezpečnostný systém by mal v reálnom čase upozorňovať na záujmové osoby, ktoré by mohli pripravovať teroristický útok. Záznamy by súčasne mohli slúžiť na to, aby pomáhali pri vyšetrovaní prípadných incidentov.

Tvárová biometria je pohodlným nástrojom, vďaka ktorému okamžite zistíte, či sa pozeráte na celebritu, bývalého spolužiaka alebo hľadaného kriminálnika. Záleží iba na spoľahlivosti a precíznosti databázy, koľko falošných poplachov sa zamieša medzi tie hlavné.

Keď v roku 2006 robili Nemci svoje vlastné experimenty s technológiou, priveľmi úspešní neboli. Dnes je však situácia iná. O tom, že biometrické rozoznávanie tvárí je atraktívnym segmentom svedčí aj rozsiahla databáza FBI, ktoré na svojich serveroch vedie takmer 512 miliónov biometrických ľudských identít.

Kamerové systémy však podľa magazínu Ars Technica hľadajú aj nové poslania pri strážení bezpečnosti. Príkladom je systém, ktorý sa snaží upozorňovať na letiskách a staniciach na opustenú batožinu.

Hoci by sme pred rokmi očakávali, že ide o nedbalosť, ktorá sa rozuzľuje na oddelení strát a nálezov, dnes vidíme v takýchto situáciách bezpečnostnú hrozbu.

Nový projekt kritizujú ochrancovia občianskych práv, ktorí si myslia že kamery na letiskách a železniciach v Nemecku by boli priveľkým zásahom do súkromia cestujúcej verejnosti. Hoci sú kamerové systémy v obchodoch, na uliciach a v spoločenských zariadeniach takmer všade, slúžia iba na pasívny záznam diania bez identifikácie ľudí.