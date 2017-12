Vytvorili náhodný vesmír plný živých planét

Pozrite si obrázky zo sveta novej science fiction hry No Man’s Sky

22. aug 2016 o 18:37 Gregor Kaclík

No Man's Sky(Zdroj: FLICKR // Hello Games)

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Navštíviť nové, zvláštne a neprebádané planéty, skúmať ich krajinu, rastliny a ísť tam, kde nikto predtým nebol. Pre drvivú väčšinu z nás sú tieto veci na dosah len skrz počítačové hry. No aj na poli hier je vytvorenie celého, nového vesmíru veľké podujatie.

Presne to sľubovala hra No Man’s Sky. Procedurálne, teda náhodne vytvorený vesmír s viac ako 18 triliónmi planét. Každý kút, ktorý navštívite bude unikátny a budete prvý, kto ho zbadá. S týmto konceptom si vývojári Hello Games získali obrovské množstvo fanúšikov po celom svete a za dva roky vývoja hru obklopili šialené očakávania a nároky.

Hru vydali minulý týždeň a dočkala sa rôznorodých reakcií. Od sklamania po nadšenie, v herných médiách sa o ničom inom nehovorí. Či už ste na jednej strane barikády, alebo vám na tom vôbec nezáleží, jedna vec sa No Man’s Sky uprieť nedá – svoj náhodne vytvorený vesmír vám dokáže podať v dychberúcom obale.