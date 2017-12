Tri veľké smartfóny, ktoré sa oplatia (test)

Z vrecka nohavíc vám síce budú vytŕčať, no pohodlne si na nich pozriete aj film. Veľké smartfóny sú stále obľúbené.

27. aug 2016 o 0:00 Matúš Paculík

Vyskúšali sme tri prémiové veľké smartfóny s cenovkou približne 500 eur. Najdrahší model nás zaujal obrovskou pamäťou s kapacitou 256 gigabajtov, najlacnejší zas dodávanými VR okuliarmi.

Budú vám trčať z vrecka

Do malého vrecka tesných nohavíc ich nedáte, problémy môžete mať aj s normálnymi nohavicami. Ak si svoj smartfón navyše vložíte do odolného puzdra, jeho rozmery a hmotnosť sa ešte zvýšia. Myslite na to pri kúpe, lebo pohodlie veľkého displeja má svoje negatívne stránky.

Najlacnejší veľký smartfón kúpite už za menej ako 110 eur, dokonca aj so 6-palcovou uhlopriečkou. Za túto cenu ale dostanete veľmi slabý hardvér s pomalým 4-jadrovým čipom, gigabajtovou pamäťou a maximálne HD rozlíšením .

Aby ste mohli reálne využiť výhody veľkého displeja, budete potrebovať model minimálne s Full HD rozlíšením. Čokoľvek horšie pocítite (či skôr uvidíte) už pri prvom spustení webového prehliadača, alebo počas pozerania fotografií.

Veľká obrazovka láka k hraniu pekne vyzerajúcich hier. Za menej ako 200 eur veľkú zábavu nečakajte, bez dvoch gigabajtov pamäti a dobrého grafického čipu si zahráte len staré hity.

Alcatel Idol 4S

Je hrubý len sedem milimetrov, má telo z kovu a odolného skla, dobrý výkon a z obchodu si ho donesiete zabalený vo VR okuliaroch. Ak sa v dnešnej dobe môže Huawei niekoho obávať, tak to je práve Alcatel, ktorý za 439 eur ponúka najlepšiu mobilnú zábavu v tejto cenovej kategórii. Či už sa bavíme o multimédiách, zábavných hrách alebo virtuálnej realite, Idol 4S je prekvapením tohto leta. Nespolieha sa len na zaujímavú cenu a dobrý hardvér, aj keď už v tomto smere by dokázal presvedčiť kupujúceho.

Alcatel chválime za dizajn, ktorý smartfón posúva do prémiovej kategórie. S kombináciou kovového rámu, skla a hrúbky len 7 milimetrov vyhráva nad zvyšnými účastníkmi tohto testu. Nie je ani ťažký a jedinú kritiku smerujeme na vyčnievajúci fotoaparát a zbytočné tlačidlo na pravej strane. Výrobca ho nazval Boom Key a podľa marketingových materiálov má niekoľko úžasných funkcií. Jediná užitočná je funkcia spúšte fotoaparátu, zvyšok možno osloví mladých používateľov prahnúcich po zábave. Navyše je umiestnené presne tam, kde by sme čakali tlačidlo blokovania displeja.

Hardvér vás pri používaní nebude nijako obmedzovať. Čip Snapdragon 652 má osem procesorových jadier, grafický čip Adreno 510 a dopĺňajú ho 3 gigabajty pamäti. Pre ukladanie dát je k dispozícii 32 gigabajtové úložisko, z ktorého je voľne prístupných približne 22 gigabajtov. Rozšíriť ho môžete s pomocou microSD karty. Pri 5,5-palcovej uhlopriečke je jemné rozlíšenie 2560 x 1440 bodov potrebné hlavne pre prípad využitia dodávaných VR okuliarov. Za tie si nič nepriplácate a sú príjemným bonusom. Obsah je skôr priemerný, vychutnať si môžete niekoľko videí, fotografií a aj pár hier.

Alcatel si za smartfón s VR okuliarmi pýta len 439 eur, čo je veľmi dobrá cena na hardvérovo dobre zladený veľký smartfón s vysokým rozlíšením. Nebyť špeciálneho Boom Key tlačidla a množstva zbytočného softvéru, tak vlastne ani nemáme čo kritizovať. Konštrukcia je skvelá, výkon slušný a ešte aj fotoaparát je použiteľný. Firma má v ponuke aj menšiu verziu s 5,2-palcovým Full HD displejom, slabším hardvérom a fotoaparátom, za ktorú zaplatíte približne 270 eur.

+ dizajn, dobrý výkon, VR okuliare v balení

- zbytočné a mätúce tlačidlo

Hodnotenie: 9,0

Cena: 439 eur

Motorola Moto X Style

Desiatky zbytočných aplikácií, nezmyselné doplnky a neprehľadné témy - nič podobné pri Moto X Style nenájdete. Je nepoškvrneným Android smartfónom s ukážkovo zladeným hardvérom a dobrým fotoaparátom. Teda presne tým, čo čakáme od vyššej strednej triedy pri prémiovom výrobcovi. Navyše sa nemusíte báť o jeho odolnosť. V ruke pôsobí veľmi isto a kovový rám spolu s ochranným sklom Gorilla Glass 3 zvládne aj nejeden pád. Zadný plastový kryt s priečnou textúrou vyzerá pekne a pomôže vám telefón lepšie udržať v ruke.

S výkonným čipom Snapdragon 808 a tromi gigabajtami pamäte vás nebude obmedzovať pri bežnom používaní a ani pri hraní graficky náročných hier. Hrubý výkon smartfónu je veľmi slušný, problém mu dokonca nerobí ani vysoké rozlíšenie displeja 2560 x 1440 bodov. Základnú pamäť o kapacite 16 gigabajtov si môžete rozšíriť s pomocou microSD karty, pričom nezaberá slot druhej SIM karty.

Namiesto rôznych grafických úprav a desiatok zbytočných aplikácií je Motorola vybavená veľmi striedmo. V podstate čistá verzia systému Android 6.0.1 necháva úpravu na vás a v ničom vás nelimituje. A keďže ho nemá čo brzdiť, tak je aj bleskovo rýchly. Počas testovania sme problém mali jedine pri aplikácii Deezer, ktorá občas dokázala celý smartfón výrazne spomaliť.

Môže si firma za takýto smartfón pýtať 469 eur? Môže, aj keď vhodnejšou voľbou je lacnejšia alternatíva od Alcatelu. Moto X Style je veľmi dobrý smartfón, ktorému k dokonalosti veľa nechýba. Batériu sme totiž museli nabíjať vždy na druhý deň a hodina streamovanej hudby si z jej kapacity odkrojila skoro desať percent. A nakoniec si smartfón pred kúpou dobre poobzerajte, je totiž dosť ťažký a hlavne veľký.

+ dobrý výkon, čistý systém, množstvo funkcií

- priemerná výdrž batérie, rozmery a hmotnosť

Hodnotenie: 8,4

Cena: 469 eur

Asus ZenFone 2 Deluxe Special edition

Najdrahší model v teste zaujme hlavne nezvyčajne veľkou pamäťou. Namiesto bežných 16 gigabajtov pre dáta má až 128 gigabajtov a v balení ako bonus nájdete pamäťovú kartu, ktorá túto kapacitu zdvojnásobí. Ak by ste si chceli do bežného smartfónu dokúpiť 256 gigabajtovú kartu, bude vás stáť približne 130 eur. To vysvetľuje, prečo si Asus za smartfón pýta vyše 500 eur a z celej trojice určite nie je hardvérovo najlepšie vybavený.

Dizajn smartfónu vybočuje z bežne zaužívaných štandardov, aj keď pravdepodobne nebude vyhovovať každému. Masívna plastová konštrukcia pôsobí odolným dojmom, navyše v balení sú dva dizajnovo odlišné zadné kryty – jeden lesklý, druhý imituje karbón. V ruke sa smartfón drží príjemne, nemá tendenciu vypadávať. Výhrady máme k umiestneniu tlačidiel a ich spracovaniu. Dvojica určená na úpravu hlasitosti je na zadnej strane smartfónu pre zapnutie sa budete musieť natiahnuť až na jeho hornú časť.

Najhoršie dopadla úprava systému, ktorý navyše stále čaká na aktualizáciu na verziu 6.0. Z pôvodného vzhľadu zostali len náznaky prehľadnosti, všetky časti sú výrazne graficky upravené, pričom k dispozícii je niekoľko desiatok rôznych tém. Ihneď po zapnutí nájdete systém plný zbytočností – je tu trojica aplikácií pre poznámky, dva prehliadače, niekoľko pomôcok pre zdieľanie súborov a tri na správu fotografií.

Aj napriek toľkým úpravám smartfón reaguje na pokyny svižne a dokonca sa na ňom zahráte aj graficky náročné hry. Použitý čip od Intelu má síce len štyri jadrá, ale v niektorých testoch výkonom doháňa osemjadrovú konkurenciu. Pomáha mu v tom aj veľká operačná pamäť a stredne výkonný grafický čip PowerVR G6430 (používa ho aj iPhone 5S). Oproti konkurencii má displej len Full HD rozlíšenie a na priamom slnku veľmi neohúri. Fotoaparát je rýchly, kvalitou priemerný a pre dobrý výsledok vyžaduje dostatok svetla.

+ dizajn, výkon, pamäť

- úprava systému, zbytočné aplikácie

Hodnotenie: 7,7

Cena: 509 eur

Alcatel Idol 4S Moto X Style Asus Zenfone 2 Deluxe Čip: Snapdragon 652 Snapdragon 808 Intel Atom Z3590 Rýchlosť: 4x 1,8 + 4x 1,4 GHz 2x 1,8 + 4x 1,44 GHz 4x 2,5 GHz Grafika: Adreno 510 Adreno 418 PowerVR G6430 Pamäť: 3 GB 3 GB 4 GB Dáta: 32 GB 16 GB 256 GB Displej: 5,5", 2560x1440 5,7", 2560x1440 5,5" Full HD Fotoaparát: 16 MPx 21 MPx 13 MPx Komunikácia: 4G, Wi-Fi, BT 4.1, GPS, FM 4G, Wi-Fi, BT 4.1, GPS, FM 4G, Wi-Fi, BT 4.0, GPS, FM Batéria: 3000 mAh 3000 mAh 3000 mAh Hmotnosť: 149 g 179 g 170 g Systém: Android 6.0.1 Android 6.0.1 Android 5.0 Cena: 439 eur 469 eur 509 eur

