Sledovanie dôchodcov aj výroba elektriny. Prichádza éra múdrych podláh

Senzory a generátory elektrickej energie hľadajú cestu do chodníkov, ciest a podláh po ktorých chodíme.

22. aug 2016 o 13:15

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Solárne elektrárne, ktoré majú podobu cyklociest alebo parkovísk, nie sú žiadnou novinkou. Viaceré projekty ukázali, že ide o riešenie, ktoré má budúcnosť. Novým priestorom pre technologické experimenty sú teraz chodníky, cesty, dlažby aj koberce.

SensFloor je podlahová krytina, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako bežný záťažový koberec. V skutočnosti je však popretkávaná senzormi, ktoré dokážu vyhodnocovať pohyb, zaťaženie i pokrytie v reálom čase.

Podlaha, ktorej vývojárom je firma Future Shape dokáže podať informáciu nielen o ruchu, ale upozorniť aj na neštandardné situácie. Príkladom je testovacia prevádzka v domove dôchodcov vo Francúzsku, kde výstražný systém upozorňuje na pády seniorov, ktorí potrebujú pomoc a asistenciu. Ak svojim telom prikryjú na zemi väčšiu plochu, ako pri chôdzi, personál prichádza okamžite po výstrahe systému.

Nevšedný je aj projekt PowerLeap, ktorý využíva piezoelektrický efekt pri výrobe elektriny. Ak rekreační bežci pestujú v parkoch kondičku, pri svojom behu udierajú do zeme nohami vyššou silou ako pri chôdzi. Nová dlažba tento jav využíva a pri každom dupnutí generuje 7 wattov elektrickej energie. Tá sa ukladá do akumulátorov pre nočné osvetlenie.

Hoci je podľa magazínu Digital Trends súčasná cena 1600 dolárov za meter štvorcový dlažby Pavegen, neznamená to, že do budúcnosti by sa ekonomika nemohla zmeniť.

Firmy neustále pracujú na projektoch, ktoré by pochôdzne plochy využili pre zber informácií, bezpečnostný dohľad, alebo výrobu energie. Majú veľkú výmeru, ktorej sa doposiaľ venovala pozornosť len z pohľadu funkčnosti a estetiky.