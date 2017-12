Američania hľadajú dobrovoľníkov, nakazia ich vírusom zika

Cieľom experimentu je urýchliť vývoj vakcíny proti chorobe, ktorá môže u tehotných žien zablokovať vývoj mozgu plodu.

WASHINGTON. Americkí výskumníci zháňajú dobrovoľníkov na experimenty s nebezpečným vírusom zika, ktorý sa pred rokom rozšíril z Brazílie.

Ochorenie ohrozuje vývoj plodu

V nemocnici v Baltimore by mali byť dobrovoľníci infikovaní rôzne veľkými dávkami laboratórne kultivovaného vírusu, aby vedci mohli sledovať reakciu organizmu. Podmienkou je súhlas úradov USA.

Cieľom experimentu je urýchliť vývoj vakcíny proti chorobe, ktorá môže u tehotných žien zablokovať vývoj mozgu plodu a spôsobiť takzvanú mikrocefáliu.

Ochorenie vírusom zika, ktoré prenášajú hlavne komáre, má obvykle mierny priebeh, pre ľudský plod však predstavuje veľké riziko. Proti chorobe zatiaľ neexistuje účinná vakcína.

Dobrovoľníčky nesmú byť tehotné

Vybraní dobrovoľníci by mali byť zdraví, ženy nesmú byť tehotné, uviedla agentúra AP. Experiment by sa v prípade súhlasu ministerstva zdravotníctva mohol uskutočniť tento rok v decembri. O výške odmeny pre účastníkov sa správy nezmieňujú.

V Spojených štátoch v súčasnosti vedci vyvíjajú dve vakcíny, ktoré by mali byť tiež testované na ľuďoch. Vakcína by mala byť dodaná do Latinskej Ameriky a karibských štátov, ktoré sú vírusom zasiahnuté najviac.

Aj v prípade kladného výsledku vakcína nebude tak skoro verejne dostupná, pretože musí prejsť schvaľovacím procesom.