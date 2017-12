Svetelné meče a kantína z Tatooinu – Hviezdne vojny sa blížia na Zem

Disney vyvíja nové svetelné meče. Skúšať ich bude v autentickej krčme z Hviezdnych vojen.

18. aug 2016 o 19:32 Gregor Kaclík

BRATISLAVA. Hviezdne vojny nám ukázali mnoho úžasných a nezabudnuteľných miest – exotické planéty, obrovské vesmírne stanice a lode. Nie všetky však boli také veľkolepé - napríklad kantína Mos Eisley z prvej epizódy pôvodnej trilógie.

Drsná krčma s ešte drsnejšou klientelou. Droidom vstup zakázaný. Ak ste niekedy túžili podobné miesto navštíviť, nebudete musieť ísť až na Tatooine, ale iba do Los Angeles.

Scum & Villiany Cantina chce totiž aspoň sčasti vytvoriť atmosféru mimozemského podniku, vrátane galaktických jedál a pitia. Prítomnosť autentickej hudby je otázna. Podnik sa bude po istom čase presúvať do ďalších miest, pravdepodobne asi len po Amerike.

Tvorcovia odporúčajú, aby ste si so sebou do kantíny priniesli aj kostým. Väčšina kostýmov z hviezdnych vojen by však nebola kompletná bez svetelného meča. Disney je odhodlané svojim fanúšikom splniť aj tento sen.

Minulý mesiac si firma podala žiadosť o patent, podľa ktorého by mali vytvoriť svetelné meče. Mali by vyzerať rovnako ako tie z filmu a budú aj odrážať lasery.

Patent, na ktorý upozornila stránka PatentYogi, komplikovane v technických pojmoch vysvetľuje, ako systém využíva sériu LED svetiel a svetelných projektorov na určovanie pozície meča a laseru, ktorý naň mieri a tak môže simulovať jeho odrážanie.

Systém má byť údajne ďalšou cestou, ako sa publikum bude môcť zapájať do projekcií, atrakcií, koncertov, alebo filmov. Ak zoberieme do úvahy, že Disney v súčasnosti stavia zábavný park s tematikou Hviezdnych vojen, môžeme ľahko uhádnuť, kde nové svetelné meče uvidíme.

Od duelov s plazmovými mečmi poháňanými kryštálmi to má síce ďaleko, ale je to aspoň krok správnym smerom.