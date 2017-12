Wikipediu spracovali ako encyklopedický vesmír. Preleťte sa ním

Nová služba poteší tých, čo radi listujú encyklopédie a chýba im jednoduchá navigácia v elektronickej Wikipédii.

18. aug 2016 o 13:51 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/C1cggNO80tE

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to miesto, na ktorom nájdete pod každým heslom najdôležitejšie informácie. Vpíšete do vyhľadávacieho políčka Wikipédie kľúčové slovo, odkliknete výsledok a môžete sa pustiť do čítania s aktívnymi odklikmi na súvisiace informácie.

Hoci ide o digitálnu zbierku informácií, neraz máte pocit, akoby ste listovali skutočnou encyklopédiou. Nie je preto prekvapením, že mnohí hľadajú vo Wikipédii i atraktívnu kratochvíľu, vďaka ktorej sa neviazaným preklikávaním naučia čosi nové.

Populárny je rozcestník udalostí, ktorý každý deň prináša prekliky na udalosti a osobnosti, ktoré sa spájajú s aktuálnym dátumom. Veľmi obľúbená je aj funkcia, ktorá návštevníkov smeruje na náhodný článok z celej databázy.

Nová služba Wikiverse sa snaží obsah Wikipédie naservírovať v novej podobe. Akoby ste sadli do vesmírnej lode, a rozleteli sa virtuálnym vesmírom, ktorý zoskupuje najpopulárnejšie články a ich vzájomné väzby v podobe, ktorá je prístupná pre náhodné surfovanie, listovanie a štúdium.

Podľa magazínu The Verge si sami navolíte, do akej hĺbky nová služba zmapuje obsah a väzby, aby ste sa vydali k dobrodružstvám. Nový projekt vychádza z kategorizácií, ktoré sú súčasťou Wikipédie už dlhší čas.

Ak vás zaujíma veda, prírodopis, živočíšstvo alebo politika, k zaujímavému obsahu sa môžete prepracovať vždy novými chodníčkami, ktoré sú rozsiahlejšie ako prekliky, ktorými by ste svoje kroky smerovali priamo v článkoch.