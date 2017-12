Prečo sa treba pred vstupom do bazéna osprchovať a nemočiť do vody?

Aj keď sú bazény plné vody, nemali by ste ich využívať ako záchod. Pri kontakte s ľudským telom a látkami vznikajú vo vode rôzne chemikálie.

18. aug 2016 o 12:00 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/wHIsfVffWf0

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Verejné bazény sú plné chemikálií, ktoré zabraňujú premnoženiu baktérií a mikroorganizmov a udržujú vodu čistú. Rovnaké chemikálie však reagujú aj s inými organickými látkami. A najmä s tými ľudskými.

Ak by ste sa rozhodli do bazénu vymočiť, nezostal by za vami modrý fľak. Vo vode by však vznikli rôzne vedľajšie produkty, ako chloroform či chlorid dusitý, ktorý môže spôsobovať astmu, ale aj začervenanie očí a typický bazénový zápach, tvrdí Americká chemická spoločnosť vo svojom novom videu.

Rovnako chemikálie reagujú aj s ľudským potom a špinou. Preto keď pôjdete nabudúce plávať, nezabudnite sa osprchovať a použiť toaletu ešte pred vstupom do bazéna.