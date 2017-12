Oblečenie budúcnosti sa samé opraví a ochráni pred toxínmi

Vrstva polymérov aktivuje samoregeneračné schopnosti vo vode. Dieru zacelí za niekoľko sekúnd.

17. aug 2016 o 12:09 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/r_VRvmxG_8w

BRATISLAVA: Predstavte si, že by ste už nikdy nemuseli do ruky zobrať ihlu a zašiť si pretrhnuté švy na tričku či dieru na ponožke. Oblečenie by dieru jednoducho opravilo úplne samé. O krok bližšie k textíliám budúcnosti sme vďaka výskumu, ktorý uverejnili v žurnále ACS Applied Materials & Interfaces.

K samoregenerácii najpoužívanejších tkanín ako bavlna a vlna pomôže špeciálny poťah z niekoľkých vrstiev negatívne a pozitívne nabitých polymérov. Povlak sa potom aktivuje a začne sa "liečiť" v bezpečných rozpúšťadlách, napríklad vo vode.

V súčasnosti vedci do roztoku namáčajú celú textíliu, ale v budúcnosti by vedeli namáčať aj jednotlivé vláka a vytvárať tak nové materiály, hovorí v tlačovej správe univerzity Penn State autor výskumu Melik C. Demirel.

Počas vytvárania ochrannej vrstvy môžu do tkanín pridávať aj enzýmy, ktoré by sa mohli využívať pri výrobe ochranných oblečení pre profesie, kde sú ľudia vystavovaní nebezpečným látkam. Mohli by ich využívať napríkald farmári, továrenskí robotníci ale aj vojaci.

DOI: 10.1021/acsami.6b05232