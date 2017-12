Intel ukázal budúcnosť virtuálnej reality, nepotrebuje mobily ani káble

Nové čipy dokážu vtiahnuť do headsetu ruky, tváre aj skutočné veci.

17. aug 2016 o 9:35 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Na tom, že budúcnosť patrí virtuálnej realite sa zhodujú všetky veľké technologické firmy. Intel však na vývojárskej konferencii Developer Forum 2016 ukázal, akú podobu by mohla vďaka najmodernejším čipom dosiahnuť.

Verejnosti predstavil svoj projekt s názvom Alloy, ktorý sa snaží všetky technológie skombinovať v headsete, ktorý pre svoje fungovanie nepotrebuje žiadny mobil, počítač, herný ovládač, ba ani káble ktoré by ho napájali. Ide o samostatné zariadenie pre pohodlné nosenie, ktoré je úplne nezávislé na svojom okolí.

Ovládať virtuálny svet

Kým na displeji zobrazuje virtuálny svet, prostredníctvom senzorov sníma okolie. Vie vyhodnocovať pohyb v priestore, ale aj digitalizovať vybraté predmety, ktoré sa objavia v jeho blízkosti.

Môžu to byť ruky používateľa, vďaka ktorým možno virtuálny svet ovládať, môžu to však byť aj tváre ľudí či iné predmety, ktoré sa stanú predmetom záujmu. Skutočné objekty tak prenikajú do virtuálneho sveta v analógii k rozšírenej realite, ktorá funguje presne opačným spôsobom.

Chcú byť jednotkou na trhu

Intel sa chce podľa magazínu Digital Trends zaradiť medzi kľúčových hráčov novovznikajúceho segmentu s novými čipovými technológiami. Rád by dobehol svoje neúspechy v mobilnom svete, kde ho pre pasivitu a pomalý prísun nových čipov predbehli konkurenční vývojári.

Firma sa špecializuje na vývoj senzorov zo skupiny RealSense. Optimalizujú ich pre virtuálnu realitu, ale aj na úsporné a výkonné čipy, ktoré si s nízkymi energetickými nárokmi dokážu poradiť s tvorbou ilúzie virtuálneho sveta z modelov, ktoré vopred spracujú vývojári.

Novinka zaujala svojou samostatnosťou a Intel už dnes avizuje, že má rozpracované nové čipy a technologické prvky, vďaka ktorým bude headset ešte kompaktnejší. Chce sa tým vyrovnať, ak nie predstihnúť rivalov, ktorí svoje práce predstavili verejnosti v uplynulých rokoch.

