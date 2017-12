Tablet s klávesnicou nekupujte. Pozrite si naše odporúčania pre študentov

Poradíme vám, aby ste nešetrili na nesprávnom mieste a nepreplácali za to, čo pri štúdiu nevyužijete.

20. aug 2016 o 0:00 Matúš Paculík

Ani ten najdrahší notebook študentovi nezlepší známku. Technologické pomôcky preto vyberajte podľa potrieb samotného štúdia.

So smartfónmi sa dobre hľadajú pokémoni, na tabletoch sa príjemne pozerajú filmy a hrajú hry, ale na štúdium a prípravu prác je stále najvhodnejší notebook a počítač.

Dobrý notebook kúpite už za štyri stovky

Ak svoje deti nechcete trápiť pomalými notebookmi so starým hardvérom, musíte si pripraviť približne 400 eur. Až v tejto cene dostanete výkonný a dobre spracovaný základ, ktorý zvládne aj niečo viac, ako len nenáročné písanie textov a prezeranie webových stránok.

Pred výberom si najskôr ujasnite požiadavky školy a očakávania vášho študenta. Na projektovanie stavieb a strih videa bude totiž potrebovať úplne iný notebook, ako na písanie objemných textov. Chce mať notebook so sebou na každej prednáške? V tom prípade by nemal byť veľký, ťažký a hlavne by mal mať nadpriemernú výdrž batérie.

Najhorším riešením je dokúpenie klávesnice k tabletu. Síce výrazne ušetríte, ale pri práci sa nebude cítiť pohodlne. Displej s uhlopriečkou 11,6 palca je minimom, pod ktoré určite neklesnite. Optimálny pomer medzi mobilitou a dobrou ergonómiou práce predstavujú notebooky s uhlopriečkou 13,3 palca.

V tejto kategórii aj najčastejšie nájdete modely, ktoré na jedno nabitie vydržia pracovať viac ako šesť hodín a tie najlepšie zvládnu aj dvojnásobok. Zaujímavou alternatívou sú takzvané hybridné zariadenia, pri ktorých preklopením displeja spravíte z notebooku tablet.

TIP: Pozrite si najlepšie notebooky na trhu podľa odborných hodnotení a porovnajte ceny v obchodoch na Recenzie.sme.sk.

Počítač aj do vrecka

Je v izbe alebo na internáte málo miesta pre klasický počítač? Pokojne zabudnite na veľké škatule alebo drahé notebooky, moderné počítače sa zmenšili do polovičnej veľkosti škatule od mlieka. Ich výhody sú nesporné, keďže sú také malé a ľahké, že ich môžete prenášať aj v malých taškách.