Prvýkrát zachytili, ako blednú a umierajú koralové útesy

Stúpajúce teploty morí spôsobujú, že koraly prichádzajú o živiny aj typické farby.

16. aug 2016 o 16:10 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/7bjamypAq9Y

BRATISLAVA. Koralové útesy sú ako dažďové pralesy v mori. Koraly vďaka symbiotickému spôsobu života poskytujú útočisko mnohým morským živočíchom, ale sú aj pastvou pre oči potápačov.

Stále viac koralov však stráca svoju životaschopnosť a s ňou aj typické farby. Pre stúpajúce teploty morí a oceánov začínajú koraly blednúť. Naposledy sme to videli v máji vo Veľkej koralovej bariére. Vedcom sa teraz prvýkrát podarilo tento proces zachytiť na kameru v akváriu. Výsledky štúdie uverejnili v žurnále Coral Reefs.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Veľká koralová bariéra stráca svoje farby a život

Niektoré koraly sa dokážu živiť malými rybami a planktónom. Väčšina získava živiny vďaka symbiotickému nažívaniu s panciernatkami – morskými organizmami, ktoré sú schopné fotosyntézy. Patria preto medzi riasy.

Koral panciernatke poskytuje ochranu a plochu na fotosyntézu a riasa koralu zase dodáva cukry pre výživu. Keď sa však zvýši teplota vody, koral zažíva stres a svojich živiteľov začne vypudzovať. Vidieť to môžete aj na videu.

Koral sa pred vypudením panciernatok najskôr nafúkol zhruba na trojnásobnú veľkosť. Potom začal panciernatky vylučovať v zelených chuchvalcoch v priebehu ôsmich dní natáčania, až kým stratil pigment a zostal biely alebo priesvitný.

Samotné vyblednutie koralu však ešte neznamená, že umrel. Ak by sa podmienky v okolí vrátili do normálu, riasa by ho mohla opäť kolonizovať. Ak sa riasa nevráti, koral umrie a mnohé živočíchy tak stratia svoj domov, hovorí v tlačovej správe Technickej univerzity v Queenslande jeden z autorov Luke Nothdurft.

doi: 10.1007/s00338-016-1473-5