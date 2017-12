Americké úrady obvinili manželov. Nechali syna samého a išli hrať Pokémon Go

Dvojicu zatkli po tom, čo sused našiel 29. júla plačúceho chlapca pred domom manželov v San Tan Valley.

10. aug 2016 o 8:15 SITA

FLORENCE. Americké úrady obvinili manželov zo štátu Arizona za to, že nechali svojho dvojročného syna samého na 90 minút a odišli von hrať so smartfónmi hru "Pokémon Go". Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AP.

Prokuratúra v okrese Pinal v strednej časti Arizony uviedla, že 27-ročný Brent Daley a jeho 26-ročná manželka Brianna Daleyová sú obvinení zo zlého zaobchádzania s dieťaťom.

Dvojicu zatkli po tom, čo sused našiel 29. júla plačúceho chlapca pred domom manželov v San Tan Valley, na juhovýchodnom predmestí metropoly Phoenix.

Úrady ešte uviedli, že dieťa bolo bosé a malo len plienku a tričko.

Daleyovci najprv zástupcovi miestneho šerifa tvrdili, že išli kúpiť benzín, alebo potom povedali, že išli hľadať virtuálne postavičky pokémonov vo svojej štvrti.

Štátny úrad starostlivosti o deti vzal chlapca do svojej opatery.