Po desiatich rokoch odfotili vzácnu mačku púšťovú

Mačka púšťová vie ako uniknúť neželanej pozornosti. Nikto nevie, koľko ich ešte na svete zostalo.

9. aug 2016 o 18:04 Dominik Holič

BRATISLAVA. V marci minulého roku sa Šakíl Ahmed s kolegami vybrali do chránenej oblasti Baynouna v Spojených arabských emirátoch. Pracovníci Agentúry pre životné prostredie v Abú Zabí (EAD) tu rozmiestnili päť fotografických pascí a plechovky mačacieho jedla s kuracou a rybacou príchuťou.

Do konca roka sa im podarilo zachytiť 46 dôležitých snímok troch mačiek púšťových - dvoch samičiek a jedného samca. Mačka púšťová patrí medzi takmer ohrozené druhy, no nikto presne nevie, koľko ich na svete zostalo. Zábery vedcov z EAD sú prvé po desiatich rokoch. Výsledky pozorovaní zverejnili v žurnále The European Journal of Wildlife Research.

Mačky púšťové (Felis margarita) sú šelmy, ktoré obývajú oblasti severnej Afriky, arabského poloostrova a strednej Ázie. Veľmi dobre však unikajú neželanej pozornosti - podľa časopisu Smithsonian majú napríklad na nohách mäkké vankúšiky, ktoré takmer nezanechávajú v piesku stopy.

Pred pieskom a nehostinným prostredím ich chránia špeciálne chlpy na ušiach a labkách. Nepotrebujú piť vodu, pretože podľa časopisu New Scientist získavajú všetko potrebné z ulovených malých vtákov, plazov a cicavcov. Lovia iba v noci, preto sa aj na záberoch objavia väčšinou v nočných hodinách, v 40 percentách prípadov bol práve vtedy spln.

Nové pozorovania umožnia lepšie odhadnúť počet mačiek v oblasti a zároveň môžu pomôcť pri vymýšľaní stratégie ako ich zachrániť.

Mačka púšťová na love. (zdroj: Agentúra pre životné prostredie - Abú Zabí)

DOI: 10.1007/s10344-016-1035-8