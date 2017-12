Objavili nový druh ohňa. Pripomína modré tornádo

Takzvaný modrý vír horí rýchlejšie a účinnejšie ako žltý oheň.

9. aug 2016 o 16:57 Dominik Holič

video //www.youtube.com/embed/u71QpmObbhk

COLLEGE PARK, BRATISLAVA. Ropné škvrny patria medzi najväčšie hrozby pre životné prostredie. Priamo zasahujú do ekosystémov a spôsobujú problémy ich obyvateľom. Navyše, následky ropných havárií sa extrémne ťažko odstraňujú.

Jednou z možností je zapáliť hrubú vrstvu ropy na hladine. Takéto horenie je však neúplné, neúčinné a, predovšetkým, škodlivé - do ovzdušia aj do oceánov uniká obrovské množstvo nebezpečných emisií.

Vedcom z Marylandskej univerzity sa však podarilo nájsť riešenie. Objavili nový typ ekologického ohňa, ktorý opisujú v štúdií v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences.

Výsledkom je akési ohnivé tornádo. Pri nich sa síce zvyčajne jedná o neovládateľné prírodné úkazy, ktoré môžu spôsobiť významné škody prostrediu aj majetku, podľa výskumníkov však stačí zmeniť farbu ohňa z oranžovej na modrú.

"Modré víry vznikajú z tradičných žltých ohnivých vírov. Žltú farbu spôsobujú žiariace čiastočky sadze, pre ktoré nie je dostatok kyslíka na úplné spálenie paliva," vysvetľuje v tlačovej správe univerzity spoluautorka štúdia Elaine Oranová.

"Modrá farba vo víre však naznačuje, že kyslíka je na kompletné spálenie dosť. Znamená to málo alebo žiadnu sadzu - a teda aj čistejšie horenie."

Výskum je prvým, ktorý skúmal praktické využitie ohnivých vírov. Autori teraz dúfajú, že ich silu a schopnosť dokážu využiť na dobrú vec.

doi: 10.1073/pnas.1605860113