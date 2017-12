Facebook a Google bojujú o miliardu nových používateľov

Súperenie o nových používateľov sa rozbieha na plné obrátky. Technologickí giganti vyštartovali v Indii.

9. aug 2016 o 9:47 Milan Gigel

BOMBAJ, BRATISLAVA. Je to boj technologických firiem o miliardu nových používateľov. Komu sa podarí vniesť internet do každodenného života Indov, ten má šancu zaistiť si tržby pre svoj rast. Google a Facebook zintenzívňujú svoje pôsobenie v regióne, aby nezmeškali príležitosť predbehnúť svojich rivalov.

Google má za sebou veľký úspech so svojim Wi-Fi programom, ktorý spustil na 23 železničných staniciach v krajine. Každý používateľ sa môže denne pripojiť k prístupovému bodu na jednu hodinu bez akýchkoľvek obmedzení. Železničné uzly si firma nevybrala náhodne. Keďže vlaky sú najpoužívanejším dopravným spojením v krajine, cez stanice sa premelú milióny ľudí.

Google denne eviduje 2 milióny používateľov, ktorí jeho pripojenie využili, do konca roka počíta s tým, že by mohlo ísť o 10 miliónov ľudí denne. Firma chce svoje aktivity rozšíriť na 400 železničných staníc v krajine a začína sa obzerať aj po ostatných dopravných tepnách.

Facebook sa podľa magazínu The First Post po prvých neúspechoch v krajine tiež začína rozbiehať. Nie je tomu dávno, čo regulátori stopli snahy o vstup Facebooku na trh za to, že porušuje pravidlá neutrality webu. Facebook mal dohodu s mobilnými operátormi, že svojim zákazníkom bezplatne poskytnú prístup k Facebooku, Wikipedii a niekoľkým vybraným serverom.

Facebook po odmietnutí prichádza s novým programom. Buduje sieť 125 prístupových bodov v okrajových vidieckych častiach, kde očakáva prílev ľudí hľadajúcich prístup k technológiám. V tomto prípade ide o pripojenie bez filtrovania webov, pričom infraštruktúru zabezpečujú miestne firmy.

Vstup na nový trh tak získava úplne odlišnú podobu, ako tú o ktorej sa v médiách píše už niekoľko rokov. Ambiciózne plány so solárnymi dronmi a lietajúcimi balónmi zabezpečujúcimi internetové pokrytie predsa len meškajú a zatiaľ žiadnym spôsobom tradičné technológie neohrozujú.

Google aj Facebook dlhodobo pracujú na stratégiách, ktoré by ich dostali na nové trhy dosiaľ neovplyvnené návykmi a stereotypmi. Prvenstvo formuje vnímanie i vzťahy k technológiám. Ak vyrastiete na Windowse, nebudete objavovať Linux. Ak vás do osídiel rozširujúcich sa služieb vtiahne Facebook, nebudete ich alternatívy hľadať u Google.