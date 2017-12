Google chystá bezpečnú technológiu, ktorá v Androidoch nahradí heslá

Žiadne vyťukávanie hesiel, o všetko sa postarajú bezpeční manažéri s trezorom.

8. aug 2016 o 13:36 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Určite to poznáte. Raz sa na počítači prihlásite do svojho Gmailu a okamžite sa vám bez pýtania ďalších hesiel otvoria všetky ostatné služby v cloude internetového giganta.

Podobné pohodlie chce Google ponúknuť aj v mobiloch a tabletoch. Na mušku si však berie aplikácie, ku ktorým chce vytvoriť bezpečnú bránu k centrálnemu prihlasovaniu. Stačí aby ste si jediný krát nastavili v správcovi hesiel potrebné prístupy a všetko ostatné už zaistí operačný systém.

Jediné heslo, odomkne všetko

Aplikácie, ktoré podobnú službu na Androide ponúkajú existujú už dnes. Chýba im však bezpečnosť, ktorá by ochránila zverené heslá a identity. Správcovia hesiel využívajú pre prenos asistenčné služby, akou je napríklad virtuálna klávesnica. Hoci sa zdá, že prihlasujú automaticky, v skutočnosti vyťukávajú bez akejkoľvek ochrany vaše mená a heslá.

Google preto v spolupráci s firmou Dashlane pracuje na novom bezpečnom rozhraní, ktoré bude otvorené všetkým vývojárom aplikácií. Jediné volanie zaistí bezpečné spojenie s ktorýmkoľvek správcom hesiel, aby všetky dáta prechádzali mobilom či tabletom v šifrovanej a bezpečnej podobe.

Znamená to, že jediné heslo, dotykové gesto, odtlačok prstu, pohľad do kamery či iný biometrický prvok dokážu v dohľadnom čase odomknúť prístup do ľubovoľnej aplikácie bez ohrozenia bezpečnosti.

Existuje naozaj bezpečné riešenie

Bezpečnostní analytici podľa magazínu Malaysian Digest upozorňujú na to, že odporúčania sa výrazne rozchádzajú s používateľským pohodlím Každý vám môže odporúčať 12-znakové heslá s veľkými a malými písmenami, číslami a špeciálnymi znakmi.

Nie je však v moci nikoho z nás, pamätať si ich pre každú službu samostatne a ešte ich aj pravidelne meniť.

Manažér hesiel je riešením, musí však fungovať naozaj bezpečne. Google preto vyvinie platformu, ktorá to zaistí bez toho, aby mal Google nad heslami akúkoľvek moc. Žiadne identity sa nebudú spájať, žiadne cloudy ich nebudú uchovávať, bude to brána, ktorá spojí vzájomne nezávislé systémy.

