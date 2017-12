Navigácia netopierov nie je dokonalá. Narážajú do seba

Pri zrážkach sa netopiere nezrania a zrejme si na ne zvykli.

8. aug 2016 o 10:39 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/nPEPX4z4KBw

Každý letný večer vylietajú v stovkách až desaťtisícoch zo svojho spoločného úkrytu v jaskyni. Na oblohe vyzerajú ako veľký čierny mrak a všade okolo sa rozlieha zvuky ich trepotajúcich krídel. Netopiere druhu Tadarida brasiliensis sa vydali na svoj večerný lov.

Na navigáciu využívajú echolokáciu - orientujú sa v prostredí pomocou ultrazvuku, ktorý sa odráža od okolitých predmetov. Netopiere sa tak v tme dokážu vyhnúť rôznym prekážkam. V kŕdli netopierov im však odrážajúci zvuk moc nepomôže a netopiere do seba často narazia. Na videu to môžete vidieť v spomalenom zábere od 5:20.

"Očakávali sme, že budú poletovať okolo seba bez fyzického kontaktu," hovorí na novom videu z Kalifornskej akadémie vied biológ Nickolay Hristov. "Zistili sme a šokovalo nás, že netopiere do seba narážajú pomerne často. Je to nepríjemná situácia, ale všeobecne je to bezpečné a funguje to veľmi dobre."

Netopiere sa pri zrážkach takmer vôbec nezrania a väčšinou dokážu okamžite pokračovať vo svojom lete. Nové zistenia o pohybe netopierov v kŕdli vedcom pomohli odhaliť vysokorýchlostné kamery, ktoré boli pôvodne určené na vojenské účely.