Chyba v čipoch ohrozuje takmer miliardu smartfónov a tabletov

Škodlivý kód dokáže bez potvrdenia oprávnení získať najvyššie práva pre svoj beh.

8. aug 2016 o 9:59 Milan Gigel

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Bezpečnostné chyby nemajú na svedomí iba vývojári operačných systémov a aplikácií, ale aj výrobcovia čipov. Veľký rozruch vyvolali bezpečnostní analytici, ktorí odhalili štyri vážne chyby v čipoch firmy Qualcomm.

Tvoria technologické zázemie pre viac ako 900 miliónov mobilov a tabletov, na ktorých beží operačný systém Android. Škodlivým kódom možno preniknúť do zariadení a získať v nich najvyššie práva prístupu, vďaka ktorým má kód nad nimi neobmedzenú moc.

Hoci hackeri zatiaľ o chybe nevedeli a nie sú informácie o tom, že by ju používali na prienik do zariadení, v najbližších dňoch sa môže všetko zmeniť. Chyba je natoľko vážna, že podozrivé aktivity škodlivého kódu neodhalí ani trénovaný antivírusový program. Škodlivý kód ho jednoducho obíde.

Výrobcov zariadení o chybe informovali v dostatočnom predstihu, aby uskutočnili nápravu. Spočíva v použití nových ovládačov, ktoré musia zakomponovať priamo do Androidu, ktorý so svojimi zariadeniami distribuovali.

Hoci pri Nexusoch, Samsungoch, HTC, One či Blackphone sa podľa magazínu The Register dá očakávať, že firmy si svoju povinnosť splnili, pri iných značkách to nemusí byť samozrejmosťou.

Analytici preto odporúčajú, aby ľudia neinštalovali neznáme aplikácie a softvéry, ktoré vo svojich tabletoch a smartfónoch nepotrebujú. Hackeri môžu škodlivý kód zabudovať priamo do nich, pretože nevyžaduje žiadne špeciálne oprávnenia pre prístup.

Ide o jeden z najvážnejších bezpečnostných prešľapov posledných rokov. O tom, či je váš mobil v riziku alebo nie sa môžete presvedčiť pomocou aplikácie QuadRooter Scanner.