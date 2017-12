V Hamburgu začnú testovať dodávky tovaru robotmi

Hermes vidí ponuku služieb, ktorá sa môže neskôr rozšíriť aj na dopravu liekov a potravín starším ľuďom.

6. aug 2016 o 13:54 TASR

HAMBURG. Príde dodávkový robot a dovezie očakávaný balík. Informuje o tom nemecká spravodajská televízna stanica N24. Čo mnohým znie ešte ako science fiction, v Nemecku sa stane skutočnosťou.

Hermes, divízia obchodného koncernu Otto, bude pokusne doručovať balíky robotmi. V tomto nemeckom veľkomeste už v auguste začnú balíky skúšobne dopravovať neveľkými robotmi so šiestimi kolesami. Ľudia si budú objednávať tovar vo vybraných obchodoch a roboty im ich dovezú po chodníkoch na uvedenú adresu. Výhodnosť takejto služby by malo potvrdiť testom vyše 100 naplánovaných dodávok.

Priateľskejšie prijatie

"Ako budú reagovať ľudia?" Odpoveď na túto otázku bude podľa Franka Rauscha, predsedu správnej rady spoločnosti Hermes Deutschland, zameranej na dodávky balíkov, jedným z najdôležitejších výsledkov testu. Bude trvať do konca roka. Dátum jeho štartu ešte nie je stanovený, lebo chýbajú niektoré potrebné povolenia. Ráta sa však s tým, že v krátkom čase by ich mali získať.

Dodávkový robot vyvinul estónsky podnik Starship Technologies. Jeho hlavný manažér Ahti Heinla predpokladá, že ľudia aj v Nemecku budú lepšie prijímať pozemný dopravný prostriedok než drony. Malo by to tak byť preto, lebo "bude prichádzať priateľskejším spôsobom".

To sa potvrdilo aj počas testov robotov v Londýne, Washingtone a v Talline.

Bez nehôd

"Roboty najazdili celkovo 8000 kilometrov. Ich systémy fungovali dobre," povedal Heinla. K nehodám nedošlo.

Roboty smerujú k zákazníkom rýchlosťou šesť kilometrov za hodinu. V Hamburgu dostanú počas testov sprievodcu. Pod kontrolou ich však bude mať operátor v centrále. K cieľu sa dostanú po naprogramovaní trasy za pomoci kamier a senzorov. Roboty pred prekážkou zastavia a potom ju dokážu obísť.

Hermes vidí v robotoch v období starnutia spoločnosti ponuku služieb, ktorá sa môže neskôr rozšíriť aj na dopravu liekov a potravín.

Dopravný prostriedok uvezie najviac 10 kilogramov. Spoľahlivosť a úspora času by mohli byť podľa Rauscha ďalšími argumentmi, ktoré by mohli prispieť k dlhodobému využívaniu tejto služby.

Do pol hodiny od objednávky

Hermes sa bude prispôsobovať času dodávky, ktorý si určia zákazníci. Na ich adresy ich budú z obchodov posielať do pol hodiny od získania objednávky. Zákazník bude môcť robota otvoriť len po SMS, ktorá bude obsahovať kód na otvorenie nákladného priestoru robota. Ak by sa o to pokúsil niekto násilím, spustí sa alarm.

Pilotný test robotov v Hamburgu povoľujú úrady. Tie pokladajú projekt za základný pilier pre mesto "na ceste k tomu, aby sa stalo vzorovým modelom oblasti pre vnútromestské dodávky s nízkymi emisiami".

Pre Hermes, ktorý je časťou spoločnosti Otto Group, výber mesta pre test bol významný "a síce nielen z hospodárskeho hľadiska, ale aj emocionálneho". Tak odôvodnil Rausch rozhodnutie pre určenie hanzového mesta na testovanie robotov. Totiž rovnako ako Hermes sídli aj centrála obchodného koncernu v Hamburgu.