Neandertálci sa nevedeli teplo obliecť. Aj preto neprežili

Archeologické náleziská odhalili, že moderný človek bol zručnejší v šití teplých kožušinových odevov.

5. aug 2016 o 16:58 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Stačila im kostená ihla, pár ďalších nástrojov a teplá kožušina. Pred 24 tisíc rokmi si už moderný človek vedel ušiť odev, ktorý sa podobal na dnešnú bundu s kapucňou. Pomohlo im to prežiť v nehostinných chladných krajinách.

Neandertálci takí zruční krajčíri neboli a zrejme to prispelo k tomu, prečo vyhynuli. Naznačuje to nová štúdia uverejnená v odbornom časopise Journal of Anthropological Archaelogy.

Keď archeológovia porovnávali náleziská príbytkov moderného človeka a neandertálca všimli si jeden podstatný rozdiel. V okolí neandertálskych úbytkov neboli žiadne pozostatky zvierat s teplou kožušinou.

Pri 56 príbytkoch moderného človeka ich našli hneď niekoľko. Najmä pozostatky zajacov, líšok, noriek a rosomákov. Na rovnakých miestach objavili aj kostené ihly a nástroje, ktoré naznačujú, že si moderní ľudia vedeli ušiť teplé ochranné odevy.

Neandertálci si zrejme šili iba tenké odevy. Napriek tomu, že mali zrejme kapucňu, pred chladom ich neochránili. Na to prečo sa neandertálcom nepodarilo šiť si teplejšie odevy, majú výskumníci jednoduché vysvetlenie. Zrejme im v tom zabraňovala nižšia inteligencia alebo iné kultúrne tradície, hovorí v tlačovej správe autor Mark Collard.

doi:10.1016/j.jaa.2016.07.010