Facebook chce potlačiť falošné senzácie, obmedzí clickbaity

Bulvárne titulky lákajúce na kliknutie už nebudú fungovať tak dobre, ako doteraz.

5. aug 2016 o 11:33 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Čím viac klikov, tým väčšie zisky. Zavádzajúce a senzačné nadpisy vzbudzujú zvedavosť, skutočný obsah článku pritom často nie je už taký zaujímavý. Takzvané clickbaity využívajú vydavatelia, hackeri šíriaci škodlivý kód i samotní používatelia internetu.

Facebook ohlásil, že do prevádzky spúšťa nové filtre, ktoré sa budú snažiť takýto obsah v sociálnej sieti utlmiť. Softvér bude podľa doterajších zručností a skúseností analyzovať titulky, aby vylúčil tie, ktoré sa snažia navodiť neprimeranú senzáciu.

Vývojári Facebooku chcú, aby vydavatelia avizovali v sociálnej sieti kvalitné články, ktoré nesú informačnú hodnotu primeranú ich nadpisu. Používatelia podľa denníka New York Times čelia informačnému pretlaku.

Facebook nezobrazuje všetok obsah, o ktorý ľudia v minulosti prejavili záujem. Vyberá iba tie príspevky a fotografie, ktoré by mohli zaujať. Z prehľadov vypúšťajú tie, na ktoré ľudia nedostatočne reagujú, alebo sa pri nich predá menej reklamy ako pri iných.

Clickbaity dosiaľ filtrom unikali, pretože sa algoritmom javili byť priveľmi populárne. To by sa odteraz malo výrazne zmeniť, hoci na tlmení tohto druhu obsahu pracuje Facebook od roku 2014. Obsah s nadpismi typu "Keď TO zbadala, zažila ŠOK" by ste preto už čoskoro na Facebooku vidieť pričasto nemali.

Algoritmy budú pracovať s lexikálnymi modelmi a kľúčovými slovami, je preto možné že sa začnú objavovať nové stratégie na zvyšovanie čítanosti pomocou nových netradičných titulkov.