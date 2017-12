Umrel prvý arabský nositeľ vedeckej Nobelovej ceny Ahmed Zewail

Bol Egypťanom, Američanom, vedcom aj politikom - a prvým arabským nositeľom Nobelovej ceny vo vedeckej oblasti.

4. aug 2016 o 18:04 Karolína Klinková

BRATISLAVA. Začnime malým výpočtom: za svoj život Ahmed Zewail (26. 2. 1946 - 2. 8. 2016) vydal šesťsto vedeckých článkov a šestnásť kníh, získal vyše sto medzinárodných ocenení a bol čestným doktorom jedenástich svetových univerzít.

Na Kalifornskom technologickom inštitúte pracoval takmer štyridsať rokov. Vedecká oblasť, ktorej zasvätil život - stal sa jej spoluzakladateľom, priekopníkom a napokon za ňu aj získal Nobelovu cenu - sa volá femtochémia.

O čo ide?

Zewail s využitím lasera skúmal chemické reakcie, ktoré prebiehajú rýchlejšie, ako si vie väčšina z nás vôbec predstaviť. Femtosekunda je čas, ktorý prejde za desať na mínus 15 sekundy. Stále je to príliš abstraktné číslo? Tak potom inak: predstavte si sekundu - a teraz milióntinu jej miliardtiny.

Zo Švédska mu zavolali

Ahmed Zewail sa narodil v egyptskom meste Damanhur, detstvo strávil v Desouku. Aj univerzitné štúdium začal v domovskej krajine - na univerzite v Alexandrii. Doktorát získal v Spojených štátoch, a tak pokračoval v štúdiu na Pennsylvánskej univerzite, neskôr na kalifornskej univerzite Berkeley.

Kalifornia sa mu podľa všetkého zapáčila - nachádza sa v nej totiž jeden z najvýznamnejších technologických inštitútov v Spojených štátoch. Kalifornský technologický inštitút, takzvaný Caltech, je univerzitou so zameraním na výskum v oblasti vedy, inžinierstva a technológie a vo všeobecnosti je považovaný za jednu z najuznávanejších univerzít sveta. Medzi jeho absolventmi je sedemnásť držiteľov Nobelovej ceny.

Ahmed Zewail sa stal jedným z nich v roku 1999. S ocenením za svoj výskum z oblasti femtochémie sa stal vôbec prvým Arabom v histórii, ktorý dostal Nobelovu cenu vo vedeckom smere.

„Nikdy, naozaj nikdy by som ako chlapec nepovedal, že jedného dňa mi zavolajú zo Švédska,“ povedal podľa New York Times pri preberaní ocenenia. „Veda bola mojou vášňou. Mama hovorievala, že jedného dňa akurát tak podpálim chemickými experimentmi dom,“ priznal.

Od vedy k politike

Na Kalifornskom technologickom inštitúte rozširoval Zewail svoj výskum aj naďalej, a dokonca sa neskôr začal angažovať aj v inej oblasti, ako tej výskumnej.

Prezident Obama muža, ktorý už bol v tom čase roky držiteľom amerického občianstva, vymenoval za vedeckého vyslanca Spojených štátov pre Blízky východ. Zewail vo svojom postavení videl aj iné poslanie ako čisto vedecké - čoraz častejšie sa vyjadroval k politike v regióne.

V roku 2014 napríklad napísal stĺpček pre americké noviny Los Angeles Times, v ktorom naliehal na Spojené štáty, aby v žiadnom prípade neprestávali s podporou, ktorú Egyptu venovali po vojenskom prevrate, ktorým Egypťania zvrhli prezidenta a nahradili ho novým.

Zewail totiž tvrdil, že upevňovanie vzťahu medzi Spojenými štátmi a Egyptom bude kľúčovým na boj proti terorizmu, píše BBC.

Egyptské prebudenie

Chvíľu sa dokonca šepkalo, že má Zewail sám ambíciu vstúpiť do egyptskej politiky tým, že bude kandidovať na prezidenta. Klebety poprel - no je pravda, že do diania v domovine začal po revolúcii v roku 2011 vstupovať ešte aktívnejšie. V Káhire založil podľa vzoru Caltechu školu Zewail City of Science and Technology, ktorá mala po páde režimu dopomôcť k urýchleniu vedeckého pokroku v Egypte.

„Vzdelávanie je pojem, ktorý je vtkaný do štruktúry islamu a bol odrazovým mostíkom pre úspech jeho impéria pred niekoľkými storočiami,“ napísal Zewail na webovú stránku školy. „Som si istý, že keď budú Egypťania spolupracovať s výskumnými vzdelávacími inštitúciami v zahraničí, budeme úspešní aj v tejto historickej epoche egyptského a arabského prebudenia.“