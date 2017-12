Atmosféra mesiaca Io pravidelne zmizne a potom sa obnoví

Jupiterov tieň spôsobuje zaujímavé správanie na mieste s najväčšou sopečnou aktivitou.

4. aug 2016 o 10:36 Dominik Holič

BRATISLAVA. Jupiterov mesiac Io je miesto s najväčšou sopečnou aktivitou v našej slnečnej sústave. Sústavne vybuchujúce vulkány vylučujú oxid siričitý - plyn, ktorý tvorí väčšinu atmosféry mesiaca.

Vedci už dlhšie predpokladali, že táto atmosféra má zvláštnu vlastnosť - raz za deň jednoducho zmizne. Nový výskum z magazínu Journal of Geophysical Research teraz túto hypotézu potvrdil.

Povrch mesiaca totiž raz za deň úplne zatieni Jupiter. Spôsobí to kolaps atmosféry, pretože čiastočky oxidu siričitého padnú na povrch a zmrznú. Keď tieň prejde, ľad sa oteplí, premení sa znova na plyn a atmosféra sa obnoví. Zatmenie býva raz za jeden lokálny deň, čiže približne raz za 1,7 pozemského dňa.

,,Potvrdzuje to, že atmosféra mesiaca Io je v sústavnom stave kolapsu a obnovy a ukazuje, že veľkú časť atmosféry podporuje sublimácia ľadu oxidu siričitého," vysvetľuje v tlačovej správe NASA spoluautor štúdie John Spencer. ,,Aj keď hyperaktívne sopky sú hlavným zdrojom oxidu siričitého, slnečné svetlo ovláda atmosferický tlak riadením teploty ľadu na povrchu. Dlho sme to predpokladali, ale teraz sme to konečne mohli vidieť."

Pozorovania sa autorom výskumu podarili spraviť pomocou ďalekohľadu Gemini North a špeciálneho spektrografu TEXES, ktorým vedia merať tepelnú radiáciu.

