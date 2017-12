Zubári a reklamy ju odporúčajú, ale vedu dentálna niť nepresvedčila

Výhody dentálnej nite nemajú dostatočné vedecké dôkazy. Odporúčania vychádzajú z nespoľahlivých výskumov.

3. aug 2016 o 17:26 Dominik Holič

BRATISLAVA. Chráni pred ochorením ďasien, odstraňuje zubný povlak a zabraňuje zubným kazom. Možno ste aj vy počuli podobné odporúčania a začali ste si čistiť zuby dentálnou niťou.

V Spojených štátoch išlo ešte donedávna o jeden z takzvaných diétnych pokynov - oficiálnych odporúčaní federálnej vlády, ktoré musia podľa zákona vychádzať z vedeckých dôkazov.

Prieskum agentúry AP však ukázal, že údajné výhody dentálnych nití veda nikdy nepotvrdila, dokonca ich ešte ani poriadne nepreverila.

Odporúčanie zrušili

Vynález dentálnej niti sa pripisuje zubárovi Levi Spear Parmlymu z amerického mesta New Orleans. V roku 1819 vydal knihu A Practical Guide to the Management of Teeth (Praktická príručka pre starostlivosť o zuby), kde opisuje svoj vynález - voskovanú hodvábnu niť na čistenie zubov.

Keď bol počas druhej svetovej vojny nedostatok hodvábu, začali ho americkí zubári podľa časopisu Time nahrádzať nylonom. Od roku 1979 začala vláda oficiálne odporúčať dentálnu niť ako zásadnú súčasť zubnej hygieny. Do konca tohto roka sa očakáva, že hodnota celosvetového trhu s touto pomôckou presiahne dve miliardy amerických dolárov.

Agentúra AP sa už minulý rok pýtala úradov na dôkazy, na základe ktorých ju odporúčajú. Do redakcie dostali list, kde priznávajú, že účinnosť dentálnej nite sa nikdy nepreskúmala do potrebnej miery. V zozname tohtoročných odporúčaní by ste ju už nenašli.

Nespoľahlivý výskum

V AP sa pozreli na 25 rôznych štúdií. Dôkazy, ktoré by podporovali používanie dentálnych nití označili za slabé, veľmi nespoľahlivé a s nízkou kvalitou.

Výskumy, na ktoré sa odborníci odvolávali, zvykli používať neaktuálne metódy alebo mali príliš malé vzorky účastníkov. Niektoré napríklad trvali iba dva týždne, čo nie je dosť času na vznik zubného kazu. Iný výskum sa zameral iba na 25 ľudí a účinky jediného čistenia zubov dentálnou niťou.

Spoločnosti s veľkým trhovým podielom sa dopustili rovnakej chyby: Podľa AP môže byť problém v tom, že si často môžu zadávať vlastné parametre výskumu, pretože ich aj sami financujú.

Aj keď dentálna niť môže občas ďasná a zuby poškodiť a neexistuje dostatok vedeckých dôkazov pre jej výhody, periodontológ Wayne Aldredge ju aj naďalej svojím pacientom odporúča. Je to akoby ste postavili dom a nenamaľovali dve steny. V konečnom dôsledku zhnijú skôr práve tieto dve," povedal pre AP.