Rok 2015 bol zatiaľ najhorúcejší. Pozrite si jeho rekordy

Správa o stave klímy ukazuje, ako sa mení naša planéta.

3. aug 2016 o 18:27 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Najvýznamnejší rekord v minulom roku nepadol v atletike, šachu, plávaní ani v skladaní rubikovej kocky. Odohrával sa počas celého roka. Rok 2015 predbehol všetky ostatné v doposiaľ najvyššej zaznamenanej globálnej teplote.

Vôbec však nejde o pozitívny rekord a ani ostatné klimatické prvenstvá nie sú potešujúce. Väčšina naznačuje, že naša planéta sa stále viac otepľuje a následujúce roky budú zrejme ešte extrémnejšie. Zmena klímy však ovplyvnila aj život zvierat a prejavy počasia.

Zistenia o klíme zverejnil Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) v správe Stav klímy (State of the climate) a objavia sa tiež v žurnále Bulletin of the America Meteorological Society. Na správe pracovalo viac ako 450 vedcov z 62 krajín.

Toto sú najdôležitejšie zistenia o klíme v roku 2015:

Najhorúcejšia Zem

Už rok 2014 sme pokladali za najteplejší od predindustriálnych dôb. Rok 2015 ho však dokázal v priemernej ročnej teplote predbehnúť o 0,1 stupňa Celzia. Oproti koncu 19. storočia bol teplejší prvýkrát v histórii až o jeden stupeň.

Aj na Slovensku nám bolo minulý rok najteplejšie. Naposledy sme také teplá zažili v roku 1961. Naši susedia, Rakúsko a Maďarsko, na tom boli podobne. Teplejšie roky zažili naposledy v rokoch 1767 a 1901.

Málo studených miest a rekordné teploty. (zdroj: NOAA)

Najhorúcejšie oceány

Aj priemerná teplota povrchovej vody oceánov a morí prekonala predchádzajúce rekordy. V priemere bola teplejšia o 0,33 až 0,39°C. Vďaka teplej vode a povrchu nad ňou mnohé oblasti v minulom roku zažívali viac tropických cyklónov.

Vrchná vrstva oceánov sa ohrieva najrýchlejšie. (zdroj: NOAA)

101 cyklónov

Od roku 1981-2010 bolo nad oceánmi priemerne 82 tropických búrok. Rok 2015 ich prekonal skoro o dvadsať. Najviac (26) ich bolo nad východným a stredným Tichým oceánom.

Ešte viac skleníkových plynov