Nebezpečné choroby a menej zvierat. Najväčšie problémy, ktoré prinesie zmena klímy

Zmena globálneho podnebia ohrozí nielen človeka, ale aj zvieratá. Niektorým druhom sa však bude dariť ešte viac.

2. aug 2016 o 17:46 Karolína Klinková, Renáta Zelná

BRATISLAVA. Silnejšie búrky, dlhšie a extrémne teplé letá, záplavy či vymretie prvých živočíšnych druhov. Klimatické zmeny nám svoju silu ukazujú už dnes.

Budúcnosť bude ešte extrémnejšia a zmeny podnebia odštartujú javy, na ktoré ľudstvo zrejme nie je pripravené. Toto je šesť najväčších problémov, ktoré môžu klimatické zmeny spôsobiť:

Málo vody

Príkladom toho, čo môžeme čakať v budúcnosti, je to, čo sa už posledné roky deje v Kalifornii. Americký štát bojuje s rekordnými teplotami a extrémnymi suchami - a s nimi prichádza postupné hynutie stromov, neúroda pôdy, vysychanie jazier aj požiare.

Na to, že v Kalifornii v lete padajú teplotné rekordy, sú už obyvatelia viac-menej zvyknutí - no oteplili sa už aj zimy. V roku 2014 Kalifornia zažila najteplejšiu zimu histórie - sneh nepadal ani na horách - a to znamenalo, že sa následne nemalo čo roztopiť. Štát tak prišiel o dôležitý zdroj vody.

Kalifornia rozhodne nie je jediným miestom, ktoré trpí nedostatkom vody. Extrémne suchá už zasiahli takmer každý kontinent a s podobnými problémami sa potýkajú mnohé z najväčších štátov sveta: Čína, Brazília, Austrália.

Vedci z NASA hovoria o možných “megasuchách” - nedostatku vody, ktorý bude trvať aj desiatky rokov.

Niekto bude mať vody málo, niekto veľa. Klimatické zmeny zhoršia sezónne dažde. (zdroj: SITA/AP)

Veľa vody

Alebo sa na klimatické zmeny pozrime z druhého uhla pohľadu. Zatiaľ čo niektoré krajiny budú bojovať s nedostatkom vody, ďalšie sa budú topiť - doslova - v jej prebytku.

Stúpanie hladín oceánov totiž so sebou skôr či neskôr prinesie záplavy - a s nimi možné znečistenie zásob pitnej vody tou slanou, rovnako ako zatopenie domov, miest, či dokonca celých krajín.

Ohrozené by boli ostrovné štáty ako Maldivy či Seychely, ale aj Vietnam, Holandsko či Dánsko. Ak bude stúpanie hladín morí a oceánov pokračovať súčasnou rýchlosťou, do konca tohto storočia bude zatopené územie, na ktorom žije 147 až 216 miliónov ľudí, píše sa v analýze portálu climatecentral.org.

Vymieranie zvierat