Vedci zistili, prečo evolúcia dala ženám orgazmus

BRATISLAVA. Niektoré ženy ho vôbec nepoznajú, niektorí muži sa ho nesnažia objaviť. Existuje však skupina vedcov, ktorá chce pochopiť nielen zmysel ženského orgazmu, ale aj jeho pôvod.

V rozmnožovaní ľudí totiž nemá ženský orgazmus takmer nijaký význam - okrem potešenia. Kedysi však mohol plniť inú a oveľa dôležitejšiu funkciu.

Ľudstvo by sa bez ženského orgazmu nemohlo plodiť: naznačuje toštúdia v magazíne JEZ-Molecular and Developmental Evolution.

Nepotrebný orgazmus

Rozdiel medzi mužským a ženským orgazmom je zrejmý: pri mužskom zväčša dochádza k vylúčeniu spermií, ktoré sú nevyhnutné na splodenie potomstva. Zároveň sa vylučujú endorfíny a hormóny oxytocín a prolaktín, ktoré prinášajú príjemné pocity.

Rovnaké hormóny sa pri orgazme vylučujú aj u žien a výsledkom je chuť na sex. Naznačil to pred viac ako 50 rokmi anglický zoológ asociobiológ Desmond John Morris v knihe Nahá opica: Zoológ študuje ľudského živočícha (The Naked Ape: A Zoologist's Study of the Human Animal).

Na samotné oplodnenie však ženský orgazmus netreba. Aspoň nie v súčasnosti, v minulosti pri rozmnožovaní však mohol hrať podobnú úlohu ako orgazmus u mužov.

Výrazne ovplyvňoval ovulačný cyklus ženy, a teda aj to, či vôbec dôjde k oplodneniu.

Bez pričinenia mužov