Austrália sa musí posunúť, jej poloha nesedí

Nové satelitné merania ukázali, že austrálske mapy sa mýlia. Súradnice na kontinente treba presunúť.

31. júl 2016 o 15:27 Tomáš Prokopčák

SYDNEY, BRATISLAVA. Najmenší svetadiel na planéte sa musí mierne posunúť. Dôvodom je rozpor medzi miestnymi súradnicami a meraniami z kozmických družíc.

Austrálske koordináty, ktoré sa používajú na vytváranie máp a jednoduchšie merania, sa podľa BBC musia prispôsobiť presnejším údajom. Rozdiel je totiž zhruba meter a pol.

Dôvodom tejto nepresnosti je skutočný pohyb Austrálie. Kontinent sa pod vplyvom tektonických pohybov posunie každý rok zhruba o sedem centimetrov na sever. Tento pohyb však nezohľadňujú tradičné mapy.

„Ak si pevne stanovíte línie, môžete na zem položiť značku, odmerať jej súradnice - a tie isté súradnice to budú aj o dvadsať rokov,“ vysvetľuje pre britské spravodajstvo Dan Jaksa z Geoscience Australia. „To je tradičný spôsob, ako sa to robí.“

Tento tradičný spôsob však môže v modernom svete spôsobovať problémy. Predstavte si, napríklad, autonómne vozidlá či lietadlá.

Posun máp o viac ako meter voči realite či GPS môže ľahko spôsobiť, že roboauto zíde z cesty. Rovnako to platí aj pre autonómne poľnohospodárske vozidlá, ktoré farmári už dnes používajú.

„V Austrálii sa začínajú objavovať traktory bez vodičov. Ak tie informácie o farme nesedia so súradnicami z navigačného systému, môžu nastať ťažkosti,“ dodáva Jaksa.

Austrália sa tak oficiálne posunie začiatkom roka, dňa 1. januára 2017. Miestne súradnice sa posunú o 1,8 metra severne. T

To je mierne viac, ako je skutočný rozdiel, no podľa odborníkov sa to vyrovná už v roku 2020.