Objav ohňa nám dal svetlo a teplo. Ale svoril najväčšieho zabijaka

Dym z ohnísk mohol prispieť k vzniku choroby, ktorá ročne zabije poldruha milióna ľudí.

30. júl 2016 o 0:00 Dominik Holič

BRATISLAVA. Pred niekoľko tisíc rokmi žili v africkej pôde prevažne neškodné mikróby. Problémy občas spôsobili iba ľuďom s už naštrbeným zdravím a oslabenou imunitou.

Situácia sa však výrazne zmenila s rozmachom jedného z najzásadnejších objavov histórie. Kontrolovateľný oheň umožnil mikróbom zmutovať do baktérie Mycobacterium tuberculosis, ktorá spôsobuje najsmrteľnejšie bakteriálne ochorenie na svete – tuberkulóza zabije približne 1,5 milióna ľudí ročne.

Austrálski vedci tiež zistili, že môže ísť o jednu z mála chorôb, ktoré sa nepreniesli zo zvierat na ľudí, ale naopak. Naznačuje to ich štúdia zo žurnálu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vysedávanie pri ohni

Keď sa ľudia naučili zakladať oheň, začali spolu tráviť viac času. Naši predkovia ním získali zdroj svetla, ktorý im umožňoval prehlbovať spoločenské väzby dlhšie do noci.