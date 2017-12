Ukázali najkrajšie fotky vesmíru za rok 2016

BRATISLAVA. Magické polárne žiary, vzdialené galaxie či hviezdne špirály. Kráľovské observatórium v Greenwichi v spolupráci so spoločnosťou Insight Investment a magazín BBC Sky at Night vyhlásilo už ôsmy ročník fotografickej súťaže Insight Astronomy Photographer of the Year. Víťazov jedenástich kategórií uverejnia 15. septembra 2016.

Tento rok sa do súťaže prihlásilo najviac profesionálnych a amatérskych fotografov - z viac ako 4500 príspevkov teraz vybrali 130 nominácii. Najkrajšie z nich si môžete pozrieť v našej galérii.