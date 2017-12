Veľa sedíte? Vedci zistili, koľko by ste mali cvičiť

Osem hodín sedenia v práci treba vyvážiť prechádzkou alebo jazdou na bicykli.

28. júl 2016 o 17:04 Gregor Kaclík

Fakt, že sedavé zamestnania nepatria k tým najzdravším, neprekvapí asi nikoho. Dlhodobé sedenie, podobne ako telesná nečinnosť je spojené s radom ochorení a zdravotných problémov. Podľa novej medzinárodnej štúdie v The Lancet, sa našťastie táto škoda, ktorú sedenie napácha, dá celkom ľahko napraviť.

Štatistiky z viac ako milión sledovaných ľudí ukázali, že ľudia, ktorí sedia denne viac ako osem hodín bez cvičenia, majú o šesťdesiat percent väčšiu pravdepodobnosť, že umrú predčasne. Stačí však iba hodina cvičenia denne a toto riziko sa podstatne zníži.

A nemusí sa jednať ani o hodinu intenzívneho cvičenia v posilňovni, tvrdí Ulf Ekelund, profesor z Nórskej univerzity športových vied, ktorý sa na výskume podieľal. Ľahký pohyb, ako napríklad jazda na bicykli alebo rýchla chôdza na tento účel úplne postačia a hodina cvičenia sa nemusí ani vykonať naraz.

Celosvetový problém

Štúdia síce odporuje prechádzajúcim zisteniam, podľa ktorých fyzická aktivita nepomáhala znižovať riziká spôsobené sedavým životným štýlom. Má však oveľa väčšiu a teda spoľahlivejšiu vzorku.

Neaktívnosť a dlhodobé sedenie, či už za stolom, alebo na gauči je podľa viacerých expertov obrovským problémom až v mierke globálnej pandémie. WHO už dlhšiu dobu odporúča vládam, aby spravili isté kroky, ktoré by viedli k vytvoreniu prostredia, ktoré by ľudí aj v práci viac stimulovalo k fyzickej aktivite.

Tím vedcom, ktorí štúdiu viedol dúfa, že ich nové zistenia povedú ľudí k tomu, aby sa k problému nečinnosti postavili proaktívne. Ich výsledky naznačujú, že aj desať minútové intenzívne cvičenia môžu byť veľmi prospešné.

Dospelí ľudia pozerajú televíziu v priemere tri hodiny denne. Stačí časť z toho každý deň obetovať prechádzke a odmenou bude dlhší a zdravší život.

DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30370-1

DOI:10.7326/M14-1651