Google chce zachraňovať životy hlásením presnej polohy núdzovým linkám

Otázka kde ste bude zbytočná. Android nahlási vašu polohu, aby mohli záchranári správne zasiahnuť.

27. júl 2016 o 13:02 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Google chystá novú technológiu, ktorá môže zachrániť ľudské životy. Smartfóny s Androidom budú operátorom na núdzových linkách zasielať informácie o polohe volajúceho, aby záchranári, sanitky, policajti a hasiči trafili na miesto nehody.

Medzi prvými krajinami, ktoré novú technológiu vyskúšajú v praxi bude Veľká Británia a Estónsko. Google pri tomto projekte spolupracuje s asociáciou európskych núdzových liniek, aby vyladila spoluprácu medzi mobilnými operátormi a dispečingom.

Podľa vývojárov viac ako 99 percent mobilov s Androidom od verzie 2.3 dokáže s vysokou presnosťou určiť svoju polohu. Využívajú pri tom trianguláciu signálu z mobilných vysielačov, WiFi sietí a v prípade dostupnosti aj GPS družíc.

Dáta kombinujú dohromady, aby ich využili napríklad pri mapových aplikáciách Google. Tie nielenže zobrazujú cesty a trasy, ale zbierajú aj spätnú väzbu pre analýzu dopravných zápch a zahustenia premávky.

V USA sa s určovaním polohy už nejaký čas záväzne pracuje, bremeno je však na samotných mobilných operátoroch. Hoci majú určiť polohu s presnosťou na 300 metrov, prax ukazuje, že ich systémy nepracujú správne.

Preto sa Google rozhodol prevziať zodpovednosť na seba a využiť pri tom technológie vo veľkom množstve mobilných zariadení. Technológiu navrhli tak, aby bol Google úplne mimo dátových tokov. Mobily budú odovzdávať informácie operátorom na linkách bez toho, aby k nim mal Google prístup.

To má zaistiť súkromie. Do akej miery bude funkcia chránená proti špehovaniu a zneužitiu hackermi sa zatiaľ nepíše. Google má však podľa magazínu PC Magazine ambície pokryť novinkou celú Európu a postupne technológiu vniesť do ďalších kútov sveta.