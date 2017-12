Vyvinuli 3D obrazovku, na ktorú nepotrebujete okuliare

Optický systém je navrhnutý tak, aby bral do úvahy rôznorodosť umiestnenia sedadiel.

26. júl 2016 o 13:31 Milan Gigel

BOSTON, BRATISLAVA. Ak si chcete v kine pozrieť 3D film, od roku 1952 sa toho veľa na diváckom pohodlí nezmenilo. Musíte si nasadiť okuliare, aby ste sa mohli ponoriť do ilúzie priestorového obrazu. Vďaka novej technológii z Massachusettskej technologickej univerzity by sa to mohlo do budúcna zmeniť.

Vývojárom sa podarilo navrhnúť systém, ktorý funguje podobne ako niektoré displeje v mobiloch, notebookoch a televízoroch pre domácnosti. Ak si sadnete priamo pred obrazovku, zabudované optické bariéry sa postarajú o to, aby do každého oka putovala správna časť obrazu. Stačí však, aby ste uhli bokom a ste mimo potrebnú os.

Technológia Cinema 3D berie do úvahy štandardné rozloženie sedadiel v kinách. Vďaka optickým bariérám z 50 šošoviek a zrkadiel dokáže zobrazovací displej sprostredkovať 3D obraz na všetky sedadlá pred ním. Bez okuliarov, rovnako ako pri malých spotrebiteľských produktoch.

Optické bariéry zaistia, aby každý z divákov videl svojimi očami trochu odlišnú sadu zobrazovacích bodov, ako tí, čo sedia na iných sedadlách. Správnou skladbou dvojice obrazov tak vznikne priestorová ilúzia.

Inštitút podľa magazínu Business Insider spolupracuje pri vývoji s izraelským Weizmann Institute of Science, pričom prvý prototyp ukázal, že všetko funguje presne tak, ako má.

Nová technológia môže nájsť využitie v školiacich strediskách, v kinách a možno aj televízoroch s veľkou uhlopriečkou určených do spoločenských miestností.