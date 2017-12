Hackeri sa vedia dostať do zamknutej batožiny, stačia im fotografie

Kľúč z 3D tlačiarne odomkne každý certifikovaný zámok pre leteckú batožinu.

26. júl 2016 o 11:29 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Sú to zámky, vďaka ktorým môže personál na letisku kontrolovať obsah zamknutej batožiny bez toho, aby ju poškodil. Univerzálny kľúč odomkne visiaci zámok bez ohľadu na to, kto je jeho výrobcom. Stačí len aby mal certifikáciu TSA a návrh podľa dohodnutých pravidiel.

Hackerom sa podarilo z niekoľkých fotografií odpozorovať detaily, aby rekonštruovali presné rozmery a profily zúbkov univerzálnych kľúčov. Následne vytvorili 3D model, ktorý si môže každý vyhotoviť na svojej tlačiarni.

Znamená to, že s pomocou plastového kľúča možno odomknúť ktorýkoľvek z populárnych zámkov, ktoré používajú pravidelní pasažieri na leteckých linkách. K obsahu kufrov a batožiny sa tak môžu nepovšimnute dostať i tí, ktorí chcú napáchať škody, pridať čosi do batožiny dnu, alebo naopak ukradnúť.

Hackeri svoje úspechy prezentovali na konferencii, ktorá sa konala v New Yorku. Aby úrad TSA udržal krok s vývojom, nezostáva mu nič iné ako zmeniť štandardy a po dohode s výrobcami uviesť na trh novú generáciu zámkov.

Podobná situácia nastala v minulom roku. V súčasnosti zámky certifikované inštitúciou TSA vyrábajú podľa magazínu PC Magazine dve firmy - Safe Skies a Travel Sentry.

Zámky, ktoré možno okrem prideleného kľúča odomknúť i skupinovým ponúkajú mnohí výrobcovia zámkových vložiek. Zjednodušuje to správu budov s tým, že stále možno určiť kto má do ktorých miestností prístup, kým iní môžu vstúpiť do všetkých.