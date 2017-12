Prekážajú vám komáre? Vedci objavili prekvapivo účinný repelent

Ekologické repelenty môžu pomôcť v boji proti Zike, komáre si voči nim nevytvárajú odolnosť.

25. júl 2016 o 23:55 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak má niekto nedostatok spánku a musí ráno skoro vstávať, môžeme mu odporučiť aby šiel spať so sliepkami. Toto porekadlo však vďaka novej štúdii uverejnenej v žurnále Malaria nadobúda nový význam. Naznačuje, že spanie so sliepkami v jednej miestnosti odpudzuje komáre a spolu s nimi aj nebezpečné choroby ako malária či vírus Zika.

Študovať spojitosť medzi sliepkami a komármi sa rozhodol Rickard Ignell z Univerzity poľnohospodárskych vied vo Švédsku. Skúmal 1172 komárov druhu Anopheles arabiensis, keď zistil, že len jeden z nich mal v sebe stopy krvi sliepky. Zdalo sa, že komáre na sliepkach niečo odpudzuje.

Aby zistil, čo to je, v jednom etiópskom meste urobil experiment so 6700 ľudskými dobrovoľníkmi. Každý z nich spal v miestnosti so sieťkou na komáre, niektorí však mali v miestnosti aj klietku s nejakým domácim zvieraťom. V miestnostiach, kde boli v klietkach sliepky, sa do sietí chytilo až o 80 percent menej komárov ako v ostatných.

Aby ešte lepšie potvrdil svoju teóriu o slepačom repelente, Ignell získal zo srsti a peria zvierat pachové chemikálie. Ku spiacim ľuďom potom umiestnil zariadenia, ktoré pachy uvoľňovali. Kozí, ovčí ani kravský pach komáre neodpudil. V miestnostiach, kde sa do ovzdušia uvoľňoval slepačí pach bolo v sieťkach až o 95 percent menej komárov.

"Existuje naliehavá potreba identifikovať nové repelenty proti komárom, voči ktorým si nebudú môcť vytvoriť odolnosť," povedal Ignell pre web Live Science. "Používanie prírodných, ekologických repelentov je pravdepodobne lepšia voľba ako vytváranie nových syntetických prípravkov, pri ktorých často neviem, ako fungujú."

Nové zistenia pomôžu pri vývoji nového, účinnejšieho repelentu proti komárom, ktorý bude na čisto prírodnej báze. Predtým však bude musieť Ignell dokázať, že slepačí zápach odpudzuje aj ostatné druhy komárov.

