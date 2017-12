Hackeri predávajú databázu všetkých voličov USA

Počítačové systémy sú omnoho nebezpečnejšie ako papierové archívy.

25. júl 2016 o 10:21 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Identitu z počítačových systémov môžu hackeri ukradnúť kedykoľvek - dnes alebo o dvadsať rokov.

Na deep webe sa objavila ponuka veľkého balíka dát - hackeri za 12 bitcoinov (približne 7800 dolárov) ponúkajú databázu oprávnených voličov USA, rozdelenú na 50 častí prislúchajúcich konkrétnym štátom.

Databázy s koncovkou .json obsahujú mená, adresy, dátumy narodení, telefónne čísla, dátum registrácie pre voľby, identifikačné číslo, volenú stranu a údaje o tom, v ktorých voľbách sa zúčastnili.

Bezpečnostní analytici zatiaľ ešte obsah databáz nepreverili, magazín Tech Insider však úspešne kontaktoval podľa náhľadu dát človeka z Kalifornie, ktorý potvrdil že ukážkové dáta, ktoré znázorňujú jeho identitu sú skutočné a pravé.

Len databáza pokrývajúca Kaliforniu má 31 megabajtov a obsahuje údaje o 17 miliónoch občanov. Zdá sa, že informácie pochádzajú z roku 2014, niektoré z dát možno vyčítať na webe zo štátnych databáz, ktoré sú sprístupnené pre verejnosť.

Hoci údaje neobsahujú číslo sociálneho poistenia (obdobu nášho čísla občianskeho preukazu), údaje možno zneužiť na marketing a sociálne inžinierstvo. Ak vám e-mailom príde podvodná správa, ktorá obsahuje dôverné informácie, pred kliknutím na podvrhnutý odkaz skôr uveríte, že ide o skutočnú výzvu ako o podfuk.

Ak sa ukáže, že ide o dáta, ktoré unikli zo serverov štátnych úradov, mohol by to byť najväčší únik dát za posledné desaťročie, pri ktorom sa do rúk hackerov dostali osobné informácie o občanoch.