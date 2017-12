Vírus HIV sa preniesol zo šimpanzov na človeka, hrozia ďalšie mutácie

Vedci ukázali, že vírus, ktorý ničí imunitu primátom, môže nakaziť aj ľudí.

22. júl 2016 o 15:32 Dominik Holič

LINCOLN, BRATISLAVA. Pôvod vírusu HIV môžeme hľadať niekde na začiatku 20. storočia v pralesoch západnej Afriky.

Nik nevie, ako presne sa to udialo, no miestni lovci sa pravdepodobne dostali do kontaktu s krvou nakazených šimpanzov.

Práve mutácie vírusu SIV, ktorý primátom oslabuje imunitu, sa považujú za predchodcov dnešného HIV. Šimpanzí vírus však zmutoval niekoľkokrát, no nie všetky jeho typy sa rozšírili do sveta. Súčasnú globálnu epidémiu u ľudí má na svedomí typ HIV - 1 skupiny M.

Vedci z univerzity v Nebraske teraz skúmali predchodcu tohto typu vírusu a verziu, ktorá postihuje prevažne Kamerun. Potvrdili, že tieto odnože SIV dokážu nakaziť aj ľudské bunky.

Štúdia z magazínu Journal of Virology je tak zároveň prvá, ktorá prináša experimentálne dôkazy. Vedci voperovali myšiam ľudské tkanivá a kmeňové bunky, ktoré podporovali rast dôležitých imunitných buniek. Výsledky naznačili, že schopnosť medzidruhovej nákazy majú aj iné mutácie vírusu.

"Otázkou bolo, či typy SIV, ktoré sme nevideli u ľudí, majú potenciál spôsobiť ďalšiu infekciu podobnú HIV," povedal v tlačovej správe univerzity vedúci autor štúdie Qingsheng Li. "Odpoveď je áno, dokážu to. Replikujú sa na vysokej úrovni."

Genetické rozdiely jednotlivých mutácii spôsobili, že dnes rozšírené typy HIV potrebovali menej príležitostí, aby nakazili ľudí. Vedci dúfajú, že nové poznatky nám v budúcnosti pomôžu vyvarovať sa nečakaným hrozbám virálnych ochorení, ktoré môžu zvieratá preniesť na ľudí.

Ako príklad uvádzajú vírus Zika, ktorý objavili už v roku 1947, no až minulý rok sa ukázala byť nebezpečnou hrozbou pre ľudí.

doi:10.1128/JVI.00860-16