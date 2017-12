Pozor na falošnú hru Pokémon Go, kliká na škodlivé porno

Bezpečnostná spoločnosť Eset objavila prvý lockscreen škodlivý kód v oficiálnom obchode Google Play.

20. júl 2016 o 11:20 SITA

BRATISLAVA. Ako informovala IT firma, škodlivá aplikácia zneužíva aktuálnu vlnu popularity hry Pokémon Go, keďže je pomenovaná Pokemon Go Ultimate.

"Hra Pokémon Go je od 16. júla k dispozícii aj na Slovensku, náchylnejší k stiahnutiu jej falošnej a škodlivej verzie boli práve používatelia v krajinách, kde hra ešte nebola sprístupnená," vysvetlil Eset.

Porno na pozadí

Okamžite po spustení aplikácie škodlivý kód zablokuje obrazovku mobilného telefónu alebo tabletu s operačným systémom Android a núti používateľa k reštartu systému. "Po ňom v tichosti beží na pozadí používateľovho zariadenia a kliká na online porno reklamu," upozornila bezpečnostná spoločnosť.

Po inštalácii z Google Play na zariadení nevidno žiadnu stopu po prítomnosti Pokemon Go Ultimate. Namiesto toho sa v mobilnom telefóne alebo tablete objaví aplikácia s názvom PI Network spolu s ikonou.

"Keď sa ju používateľ pokúsi spustiť, aplikácia zamrzne, čím zablokuje monitor a prinúti obeť reštartovať zariadenie vybratím batérie,“ vysvetlil Lukáš Štefanko, analytik škodlivého kódu zo spoločnosti Eset.

Po reštarte používateľ ikonu PI Network už nevidí, aplikácia však stále pracuje na pozadí a kliká na porno reklamu, čím svojmu operátorovi zarába peniaze.

Ako ju zmazať

"Na to, aby ste aplikáciu úspešne zmazali, musíte ísť v zariadení do Settings - Application manager - PI Network. V tomto bode dokážete aplikáciu odstrániť manuálne,“ radí Štefanko. Ide pritom o prvý prípad, pri ktorom sa útočníkom podarilo dostať lockscreen funkcionalitu do škodlivej aplikácie v Google Play.

Výskumníci z Esetu však v Google Play objavili aj ďalšie škodlivé aplikácie, ktoré zneužívajú popularitu Pokemon Go. Ako priblížili, ide o aplikácie s názvom "Guide & Cheats for Pokemon Go“ a "Install Pokemongo“, ktoré Eset vyhodnotil ako Android/FakeApp.

"Sľubujú navýšenie pokemincí, ktorými hráč získava v hre rôzne výhody. V skutočnosti však používateľa prihlásia k drahým službám, napríklad k falošnému antivírusu. Všetky tri spomenuté aplikácie Eset nahlásil, po čom boli z obchodu Google Play odstránené," uzravela IT firma.