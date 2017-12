Ulice budúcnosti: Drony parkujú na pouličnom osvetlení

Mestská infraštruktúra môže pomáhať dronom pri doručovaní balíkov.

20. júl 2016 o 11:10 Milan Gigel

SEATTLE, BRATISLAVA. Patentové prihlášky odhalili myšlienky vývojárov, ktorí v Amazone pracujú na technológiách pre doručovanie zásielok dronmi. Ak ste dosiaľ pomýšľali na kyvadlovú prepravu vzduchom zo skladu na priedomie ku dverám a späť, všetko by mohlo byť úplne inak.

Pri budovaní infraštruktúry by vývojári chceli využiť prvky, ktoré sú už dnes súčasťou miest. Stĺpy pouličného osvetlenia, by mohli plniť úlohou dokovacích staníc a navigačných majákov. Malá elektronická plošina by plnila v teréne dôležité úlohy.

Počíta sa s dobíjaním energie, parkovaním strojov, či jeho bezpečným navádzaním k cieľu bez toho, aby sa systémy museli spoliehať na GPS signál. Keďže o vertikálne štruktúry v mestskom prostredí nie je núdza, potrebných obslužných bodov by bolo možné vybudovať bez veľkých investícií tisíce.

Niektoré z plošín by podľa magazínu Mashable mohli plniť aj doručovateľskú úlohu. S potrubným systémom by mohli preberať zásielky na zberných miestach, kam by si po ne prichádzali zákazníci. Znamená to, že kým si vypijete v kaviarni svoju kávu alebo zjete obed, dorazí k vám aj drobný nákup, s ktorým nechcete strácať zbytočne čas.

Podobné systémy by bolo možné používať aj v domácnostiach rovnakým spôsobom, ako dnes využívame poštové schránky pre listy a noviny. Dron by tak svoju zásielku uložil v úschovnom boxe, ku ktorému má prístup z vrchnej strany.