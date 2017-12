V Bosne hľadajú pokémonov aj na mínových poliach

Vyzývame občanov, aby to nerobili, aby rešpektovali demarkačné cedule s označením nebezpečných mínových polí, vyzýva odmínovacia spoločnosť.

20. júl 2016 o 11:07 TASR

SARAJEVO. Hráčov populárnej hry pre smartfóny Pokémon Go v Bosne varovali, aby sa vyhli oblastiam, kde sa ešte stále nachádzajú pozemné míny z vojny v 90. rokoch.

Varovanie vydala charitatívna odmínovacia spoločnosť, Posavina bez mina, po tom, ako sa dozvedela, že hra zaviedla hráčov na nebezpečné miesta, informovala stanica BBC.

Hráči Pokémon Go za pomoci smartfónov lovia kreslené príšerky v skutočnom svete.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: V Indonézii zadržali Francúza, ktorý hral Pokémon Go

Od skončenia vojny v roku 1995 zabili pozemné míny v Bosne už najmenej šesťsto ľudí. Odmínovacia spoločnosť odhaduje, že v zemi zostalo neobjavených ešte asi 120-tisíc mín.

"Dostali sme informáciu, že niektorí užívatelia aplikácie Pokémon Go išli pri pátraní po pokémonoch na miesta, ktoré sú riskantné z hľadiska mín," uviedla Posavina bez mina na Facebooku.

"Vyzývame občanov, aby to nerobili, aby rešpektovali demarkačné cedule s označením nebezpečných mínových polí a nechodili do neznámych oblastí."

Skôr v priebehu týždňa vystrelil majiteľ domu na Floride na dvoch tínedžerov, ktorých považoval za vlamačov.

Hra však má aj neočakávané pozitívne dôsledky. V jednom britskom meste polícia uviedla, že jej hráči oznámili krádež, na ktorú natrafili počas pátrania po pokémonoch.

Cez víkend si už mohli aj Slováci stiahnuť hru, ktorá sa zapíše do dejín. Ide o zatiaľ najsťahovanejšiu bezplatnú hru pre zariadenia so systémom iOS a Android. Za prvý týždeň si ju stiahlo do mobilu 65 miliónov ľudí.