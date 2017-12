Prečo sú niektoré deti modré: ako lekári pomohli chorému srdcu

Je to zvláštny stav. Novorodenec má akoby modré sfarbenie kože (cyanózu) a dôvodom je vrodený defekt srdca.

Existuje totiž spojka medzi pravým a ľavým srdcom, časťami, ktoré majú byť za normálnych okolností oddelené medzipredsieňovou a medzikomorovou prepážkou.

Alfred Blalock. (zdroj: WIKIMEDIA/CC)

U zdravých ľudí pravé srdce prijíma krv z veľkého obehu, ktorá je neokysličená, pretože si naše tkanivá a orgány vzali kyslík potrebný na tvorbu energie a túto krv srdce pumpuje do malého, pľúcneho obehu, kde sa znovu okysličuje z pľúc.

Ľavé srdce prijíma už okysličenú krv a pumpuje ju naspäť do veľkého obehu.

No ak spojka existuje, môžu nastať dva problémy. Ak sa okysličená krv dostáva z ľavého srdca do pravého, môže ho preťažiť a časom viesť ku zlyhaniu. Závisí to, samozrejme, od veľkosti defektu, niektorí dospelí ľudia žijú s defektom medzipredsieňovej prepážky a nevedia o tom, pretože nemajú nijaké ťažkosti.

V takýchto prípadoch ide o náhodný nález pri vyšetrení srdca z iných príčin.

Ak sa však neokysličená krv dostáva z pravého srdca do ľavého, znamená to, že neprejde cez pľúca a putuje naspäť do tela, do veľkého obehu. Naše orgány a tkanivá následne trpia nedostatkom kyslíka: tieto pravo-ľavé vrodené poruchy srdca vedú k rozvoju cyanózy, v závislosti od významnosti defektu, už po narodení.

Najčastejšou príčinou takéhoto syndrómu modrých detí je takzvaná Fallotova tetralógia – kombinácia defektu medzikomorovej prepážky, zúženej pľúcnice, nízko nasadajúcej aorty a hypertrofie pravej komory.

Pred érou chirurgickej intervencie bol tento problém neliečiteľný. Dieťaťu sa podával kyslík a jeho osud závisel len od prírody.

Syndróm modrých detí

Alfred Blalock bol zaneprázdnený človek. Hľadal si preto laboratórneho asistenta, ktorý by mu pomáhal s experimentmi. Stal sa ním Afroameričan Vivien Thomas.

Mladý Vivien Thomas to nemal ľahké. Písal sa rok 1930 a Spojené štáty si museli počkať ešte poriadne dlho na Martina Luthera Kinga, takže sa v práci sa mladý zamestnanec neraz stretol s pohŕdaním.

Napriek tomu, že pracoval v laboratóriu, oficiálne vykonával prácu vrátnika. Thomas nemal peniaze na štúdium, vždy ho to ťahalo k vede, a preto bol z možnosti pracovať na experimentoch s Blalockom šťastný. Umožnilo mu to plniť si sen a zároveň zabezpečiť tehotnú manželku.