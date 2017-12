Google chce tiež do sveta primiešať rozšírenú realitu

Čo pred rokmi začali múdre okuliare, to sa má zavŕšiť moderným headsetom.

19. júl 2016 o 11:55 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Hoci múdre okuliare od Google zmizli z ponuky pre verejnosť a zostali iba špecializovaným riešením pre podniky, neznamená to, že vývoj na technológiách zastal. Firma pracuje na novom projekte, ktorý prepojí skutočný svet s digitálnym snívaním.

Kým Facebook so svojou technológiou Oculus Rift usilovne pracuje na virtuálnej realite, Google má iný plán. Pripravuje headset, ktorý do výhľadu na skutočný svet vnesie prvky rozšírenej počítačovej reality. Znamená to, že v zornom poli sa objavia kontextové dáta v grafickej i textovej podobe.

Nové zariadenie má byť podľa magazínu First Post nezávislé na mobile alebo počítači, dáta bude čerpať zo zabudovanej pamäti alebo cloudu.

Kým virtuálna realita žiada modelovanie celého obsahu, do ktorého používateľa vtiahne, rozšírená - či zmiešaná - realita iba pridáva digitálne prvky do existujúceho sveta. Predstavte si navigáciu ktorá značí na cestách a chodníkoch šípky v smere vášho kráčania, mapový program ktorý píše na domy názvy ulíc, alebo nákupného sprievodcu, ktorý vás vo výkladoch upozorňuje na prebiehajúce akcie.

Čo Google skromne začal pri svojich okuliaroch, to chce plne rozvinúť v headsete, ktorý by mal priniesť oveľa hlbší používateľský zážitok. Kým virtuálna realita láka hráčov, rozšírená realita dáva technológiám praktickejší kontext.

Podrobné detaily projektu nie sú známe a Google ani neprezradil, kedy by chcel s technológiou vyrukovať na trh. Podobným smerom sa vo svojom vývoji uberá aj Microsoft, ktorý už koncepty svojich zámerov verejnosti predviedol.

Google po unáhlenom uvedení múdrych okuliarov na trh zvolil opatrnejšiu techniku vyčkávania. Chce zúročiť možnosti nových technológií v plnej sile prekvapenia, bez toho aby ho napodobňovali konkurenti.