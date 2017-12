V Indonézii zadržali Francúza, ktorý hral Pokémon Go

V zápale hry totiž vstúpil do areálu vojenskej základne.

19. júl 2016 o 11:11 TASR

JAKARTA. Indonézska polícia zadržala Francúza, ktorý v zápale hry pre smartfóny Pokémon Go vstúpil do areálu vojenskej základne. Podľa agentúry AP to v utorok oznámil hovorca polície Západnej Jávy.

Povedal, že 27-ročného Romaina Pierra zadržali, keď po výzve bezpečnostnej ochrany vojenského komplexu v prístavnom meste Cirebon začal utekať preč.

Prepustili ho

Podľa policajného hovorcu plukovníka Yusriho Yunusa Francúza po niekoľkých hodinách prepustili, pretože bolo očividné, že "do komplexu vstúpil neúmyselne, keď počas behu lovil Pokémona."

Hra Pokémon Go sa v Indonézii síce oficiálne nepredáva, je tam však populárna. Niektorí indonézski predstavitelia už vyjadrili obavy, že môže predstavovať bezpečnostnú hrozbu.

Pokémon Go je hra vo virtuálnej realite, ktorá sa od uvedenia na trh začiatkom júla tohto roka stala celosvetovou senzáciou. Stihla však už vyvolať aj rozsiahlu kritiku - hráči sa pri nej totiž potulujú v rizikových oblastiach skutočného sveta len preto, aby splnili úlohy hry.

Izraelská armáda pokémonov zakázala

Vo štvrtok zakázala hru izraelská armáda z obáv, že na verejnosť uniknú citlivé vojenské informácie, napríklad zábery zo základní alebo ich presné geografické umiestnenie.

Po Izraeli varovali Kuvajt a Spojené arabské emiráty užívateľov hry, že sledovanie digitálnych postavičiek v skutočnej realite ich môže dostať do problémov, najmä ak kamerou zaznamenajú významné vládne, vojenské či bezpečnostné zariadenia.

Kuvajt a SAE zakázali hľadať za pomoci kamery virtuálne postavičky hry Pokémon Go aj v mešitách, nákupných centrách a ropných zariadeniach.