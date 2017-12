Nemci chcú, aby mali roboautá čierne skrinky

Elektronický žurnál má viesť záznamy o tom, ako bol počas jazdy používaný autopilot.

19. júl 2016

BERLÍN, BRATISLAVA. Má to byť záznam, ktorý pomôže polícii a poisťovniam pri vyšetrovaní príčin dopravných nehôd. Malá čierna škatuľka odhalí informácie z palubného počítača, ktoré prezradia akým spôsobom sa počas jazdy používal autopilot vozidla.

Na novej legislatíve pracuje podľa agentúry Reuters nemecké ministerstvo dopravy, ktoré počíta s tým, že do elektronickej pamäti sa budú zapisovať všetky dôležité udalosti. Zapíše sa každé zapnutie a vypnutie autopilota, upozornenie vodiča na preberanie riadenia, ako aj informácia o tom, že vodič z volanta zodvihol svoje ruky. Bez ohľadu na model, značku a výrobcu, predpisy prikážu vodičom sledovať cestu, aby mohli v prípade potreby okamžite prevziať riadenie.

Hoci Tesla podobné záznamy eviduje vo svojom cloude pre potreby vývoja už dnes, čierne skrinky by mali byť štandardizované a vybavené rozhraním, z ktorého budú môcť údaje čítať štátne úrady. Narozdiel od lietadiel, v ktorých ide o komplikované a extrémne odolné riešenia, v automobiloch bude všetko jednoduchšie.

Nemecký Volkswagen, Daimler i BMW intenzívne pracujú na autonómnych technológiách a do roku 2020 by ich chceli celoplošne nasadiť na trhu. Už dnes firmy delia úroveň samostatnosti vozidiel do rôznych tried, ktoré začínajú asistenciou a končia plným prejazdom z miesta A do miesta B.

Nedisciplinovanosť vodičov, ktorí preceňujú možnosti technológií vyhodnocujú viaceré automobilky sveta. Audi pracuje na kamerovom systéme, ktorý zaistí aby sa auto bezpečne odstavilo pri krajnici, ak vodič na výzvy pre prevzatie riadenia nereaguje.