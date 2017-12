Nová minikamera natočí 360-stupňovú panorámu bez otáčania

Dva snímacie čipy so širokouhlými objektívmi pokryjú celý výhľad.

18. júl 2016 o 9:44 Milan Gigel

video //player.vimeo.com/video/174624878?portrait=0

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Má to byť najjednoduchšie fotografovanie a filmovanie 360-stupňových panorám. Vytiahnete z vrecka útlu škatuľku, kliknete na tlačidlo a bez toho aby ste čokoľvek riešili, na pamäťovú kartu sa uloží obraz sveta, ktorý vás obkolesuje.

Nico360 je nový projekt, ktorý sa snaží za pomoci drobných investorov spopularizovať technológie 360-stupňových záznamov. Využíva pri tom dvojicu snímacích čipov so širokouhlými objektívmi, ktoré majú bez akéhokoľvek otáčania vždy kompletný výhľad na celé okolie.

TIP: Pozrite si odborné recenzie a ceny na prvé 360° kamery dostupné v slovenských e-shopoch.

Oba čipy majú 16-megapixelové rozlíšenie a popri fotografiách vytvárajú video s rozlíšením 2560x1140 obrazových bodov. Algoritmy sa postarajú o to, aby rozkývaný obraz nebol rozmazaný. Záznamy možno okrem ukladania na flash úložisko prenášať cez bluetooth v reálnom čase do mobilu, z ktorého môžu putovať do rôznych internetových služieb.

K tomu všetkému patrí podľa magazínu Digital Trends aj zvuk aj dáta z pohybového senzora, ktoré pridajú informácie o dynamike. Vývojári počítajú s tým, že ide o minikameru do terénu, ktorá nájde svoje uplatnenie aj pri športoch. Tomu zodpovedá aj jej vodotesné a nárazuvzdorné vyhotovenie. S rozmermi iba 46x46x28 milimetrov a váhou iba 96 gramov ju možno s početným príslušenstvom upevniť na oblečenie, či športové náradie.

S uvádzacou cenou od 99 dolárov nahor upútala pozornosť fanúšikov technológií a zdá sa, že výroba sa predsa len začne. O tom, že je záujem o pohodlné snímanie priestorových fotografií a videí niet pochýb. Facebook, Google a ďalšie firmy intenzívne pracujú na sprístupňovaní tohto druhu obsahu vo svojej príprave na éru virtuálnej reality.