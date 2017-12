Štart prvej slovenskej družice skCUBE sa presúva až na jeseň

Jeden z dôvodov prečo nastalo opäť k presunu štartu, bola minuloročná havária Falconu 9 a vyšetrovanie.

17. júl 2016 o 10:38 TASR

BRATISLAVA. Prvá slovenská družica skCUBE odletí do vesmíru asi až na jeseň tohto roka. Uviedol to Jakub Kapuš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA), ktorá stojí za koordináciou celého projektu. Odlet družice bol pritom plánovaný spočiatku na máj, no neskôr bol presunutý na júnový i júlový termín.

Družicu skCUBE má do vesmíru vyniesť z kozmodrómu Vandenberg v Kalifornii raketa Falcon 9 americkej spoločnosti SpaceX. Riadená bude zo Slovenska.

Nikoho to neteší

"Bohužiaľ, nedávno nám náš holandský partner preposlal list od americkej strany, kde je uvedené, že dochádza opäť k ďalšiemu odkladu," spresnil Kapuš. Nový štart družice je teraz plánovaný medzi 1. septembrom a 30. novembrom 2016. SOSA odhaduje, že k odletu skCUBE by mohlo dôjsť v polovici októbra.

Jeden z dôvodov prečo nastalo opäť k presunu štartu, bola minuloročná júnová havária Falconu 9 a následné vyšetrovanie. "Ďalším je žiadosť o odklad zo strany primárneho zákazníka, taiwanskej organizácie NSPO, ktorá má na plánovanom lete svoju družicu Formosat-5," uviedol Kapuš s tým, že bližšie dôvody odkladu štartu nepoznajú.

Ako tvrdí, každý štart rakety sa plánuje roky dopredu. Príprava satelitov i samotného nosiča je náročná a zdĺhavá, a preto podobné odklady nie sú ničím výnimočným.

"Nikoho to v našom tíme neteší, spôsobuje nám to najrôznejšie komplikácie, a takisto by sme toto napínavé čakanie na výsledok našej päťročnej práce mali čím skôr za sebou. Chápeme však, že na termín štartu vplýva veľa okolností a nič sa nemôže pri takejto drahej a náročnej misii ponechať na náhodu, takže nám zostáva len trpezlivo čakať," skonštatoval Kapuš.

Bude prijímať veľmi dlhé vlny z vesmíru

Slovenský tím inžinierov a vedcov sa momentálne venuje dokončovaniu siete pozemných staníc i softvérovému vývoju, najmä aplikácie pre rádioamatérov. Taktiež sa zaoberá rôznymi simuláciami, napríklad systémom orientácie satelitu.

Družica skCUBE je malý satelit v tvare kocky s rozmermi 10x10x10 centimetrov a hmotnosťou okolo jedného kilogramu. Jej pracovná obežná dráha bude vo výške 450 až 720 kilometrov nad zemským povrchom. Na svojej palube ponesie malú kameru a tiež hlavný experiment pre príjem veľmi dlhých rádiových vĺn pochádzajúcich z hlbín vesmíru a horných vrstiev atmosféry.

Letový exemplár prvej družice vyvinutej a postavenej slovenskými inžiniermi a vedcami predstavili 7. januára v Bratislave. Slovensko je z okolitých krajín poslednou, ktorá nevyslala na obežnú dráhu Zeme vlastnú družicu.